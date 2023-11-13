Финансовый эксперт рассказал, как распознать мошенничество при инвестировании

И последняя вещь — на фондовом рынке можно только сохранить свои деньги, а не заработать. Заработок возможен только в предпринимательстве, при условии наличия терпения и готовности к рискам. Самая безопасная стратегия на фондовом рынке — это сохранение денег. Если вы стремитесь заработать 2-кратное увеличение вложений за год, помните о неуправляемом риске. Это может быть риск контрагента, которому вы отдали свои деньги, или другой неизвестный фактор. Прежде чем принять решение, изучите информацию о компании и посмотрите на отзывы сотрудников.