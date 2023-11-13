Финансовый эксперт рассказал, как распознать мошенничество при инвестировании

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
О новой схеме мошенничества рассказал читателям Pravda. Ru финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.
Например, через некий сайт люди устанавливают приложение, которое показывает им фальшивый рост их инвестиций. Когда они хотят вывести свои деньги, возникают «проблемы». Мошенники требуют дополнительные средства для вывода, оплаты страховки и т. д. Валютный обмен может осуществляться через третье лицо, на счет которого просят перевести деньги. На начальном этапе мошенники предлагают людям инвестировать небольшие суммы, а затем убеждают их взять кредиты или вложить большие средства.
Обычно история мошенничества начинается с непрошеного звонка, где вам предлагают что-то. Важно понять, кто звонит и с какой целью. Простейший способ это выяснить — объяснить своим близким, зачем вам звонят, и попросить их задавать вопросы:
«Каковы гарантии безопасности денег? Что случится, если инвестиция не удастся? Нужно ли будет ежемесячно платить какие-либо суммы? Как выглядит ситуация, если рынок изменится?»
Люди с низкой финансовой осведомленностью обычно не видят риски, а те, кто имеет больше жизненного опыта, уже понимают, что человек «плывет» и не имеет достаточных знаний о последствиях.
Обычно люди проявляют интерес к нереально высоким процентным ставкам, например 40% или 60% в год. Если говорят о 300%, то понятно, что это мошенничество. А если процент составляет 60%, то кажется, что это нормальная сумма.
Если вам предложение понравилось и вы немного разбираетесь в этом бизнесе, попробуйте узнать больше (включая информацию о конкурентах) и задайте брокеру вопросы для выяснения деталей. Проверьте, насколько хорошо он понимает данную тему.
Чтобы убедиться, что не стали жертвой мошенников, просто проверьте сайт Центрального Банка России на наличие лицензии на брокерскую деятельность или привлечение денежных средств, если эта компания является кредитным кооперативом.
Будьте бдительны, если вам не предлагают заключить договор и если всю коммуникацию осуществляют только по телефону или через интернет, а реального офиса нет. Также будьте настороже, если предлагают проводить платежи на карту физического лица и отсутствует специальный банковский счет для брокерского обслуживания.
Очень важно помнить правило «Остановись, дыши, думай» при принятии решений о инвестициях. Если вам очень хочется вложить деньги в какой-то проект, значит, вы подвержены влиянию. Возможно, на другом конце провода работают люди, которые умеют использовать нейролингвистическое программирование и психологически заставляют вас совершить сделку. Если у вас возникают подозрения, изучите информацию о компании в интернете, прочитайте отзывы сотрудников.
Если вы все-таки решаетесь на сделку, проверьте, как работает система ввода и вывода денег. В порядочной компании вы должны увидеть деньги на своем банковском счете на следующий день. Если вам говорят, что нужно доплатить комиссию для вывода средств или делают другие похожие требования, это уже повод задуматься о мошенничестве. Нормальные компании автоматически вычтут комиссии из выводимой суммы. Также есть опция «вывести все доступные средства». Это обычная услуга.
И последняя вещь — на фондовом рынке можно только сохранить свои деньги, а не заработать. Заработок возможен только в предпринимательстве, при условии наличия терпения и готовности к рискам. Самая безопасная стратегия на фондовом рынке — это сохранение денег. Если вы стремитесь заработать 2-кратное увеличение вложений за год, помните о неуправляемом риске. Это может быть риск контрагента, которому вы отдали свои деньги, или другой неизвестный фактор. Прежде чем принять решение, изучите информацию о компании и посмотрите на отзывы сотрудников.