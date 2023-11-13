Эксперт рассказала о подходящей для путешествий по России комплектации автомобиля

Posted Сегодня, 19:11
Published Сегодня, 19:11
Modified Сегодня, 19:12
Updated Сегодня, 19:12
Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на заявление эксперта, наиболее пригодными машинами для туристических поездок, которые смогут преодолеть даже бездорожье, являются внедорожники и кроссоверы. Если предполагаются перемещения только по городам, достаточно будет приобрести универсал или вместительный седан. По словам Ансталь, для длительных путешествий комфортнее всего будут минивэны.
Собеседница издания подчеркивает, что длительные туристические поездки требуют вместительного багажника для хранения палаток, а также комфортного салона. Кроме того, автомобиль должен иметь кондиционер, который будет охлаждать или нагревать в салоне воздух в зависимости от направления поездки.