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Эксперт рассказала о подходящей для путешествий по России комплектации автомобиля

13 ноября 2023, 19:11
Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала NEWS.ru, на каком автотранспорте лучше путешествовать по России на дальние расстояния. Она отметила, что наиболее подходящим для длительных поездок вариантом является трейлер, однако в нашей стране нет достаточного количества кемпов, где можно их заряжать.

Как сообщает NEWS.ru, ссылаясь на заявление эксперта, наиболее пригодными машинами для туристических поездок, которые смогут преодолеть даже бездорожье, являются внедорожники и кроссоверы. Если предполагаются перемещения только по городам, достаточно будет приобрести универсал или вместительный седан. По словам Ансталь, для длительных путешествий комфортнее всего будут минивэны.

Собеседница издания подчеркивает, что длительные туристические поездки требуют вместительного багажника для хранения палаток, а также комфортного салона. Кроме того, автомобиль должен иметь кондиционер, который будет охлаждать или нагревать в салоне воздух в зависимости от направления поездки.

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