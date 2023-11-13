Эксперт рассказала о подходящей для путешествий по России комплектации автомобиля

Тревел-блогер Наталия Ансталь рассказала NEWS.ru, на каком автотранспорте лучше путешествовать по России на дальние расстояния. Она отметила, что наиболее подходящим для длительных поездок вариантом является трейлер, однако в нашей стране нет достаточного количества кемпов, где можно их заряжать.