Эксперт рассказал про натуральные альтернативы сахару

Один чайная ложка сахара содержит примерно 6 граммов. То есть, добавив пару ложек сахара в чашку чая или кофе, мы уже покрываем половину суточной нормы. А если учесть, что мы потребляем больше одной чашки напитка в день, то превышаем рекомендации в два-три раза. Но можно попробовать не добавлять сахар в напитки и заменить его на натуральные подсластители, рассказал Pravda.Ru заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.