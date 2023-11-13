Эксперт рассказал про натуральные альтернативы сахару

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:39
Updated Сегодня, 12:39
Один чайная ложка сахара содержит примерно 6 граммов. То есть, добавив пару ложек сахара в чашку чая или кофе, мы уже покрываем половину суточной нормы. А если учесть, что мы потребляем больше одной чашки напитка в день, то превышаем рекомендации в два-три раза. Но можно попробовать не добавлять сахар в напитки и заменить его на натуральные подсластители, рассказал Pravda.Ru заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.
Один из самых популярных натуральных подсластителей — стевия. У него значительно большая сладость по сравнению с сахаром, при этом он не содержит калорий. Стевия — это многолетнее растение, которое росло в Южной Америке и использовалось индейцами как подсластитель. Стевия безопасна для употребления и рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения. Ежедневно можно потреблять эквивалент 40 граммов сахара в виде стевии.
Важное преимущество натуральных подсластителей, включая стевию, заключается в том, что они не повышают уровень сахара в крови. Отечественные исследования также подтверждают безопасность стевии.
Также есть еще одна группа натуральных подсластителей — сладкие белки, изготовленные на основе сладкого растения, произрастающего в Африке. Эти подсластители также не повышают уровень глюкозы в крови, но обладают высокой сладостью. Для достижения нужного вкуса требуется всего несколько молекул сладких белков.
Один из таких сладких белков — браззеин, который уже сертифицирован в Арабских Эмиратах из-за высокой распространенности сахарного диабета среди населения этой страны. Сладкие белки не только безопасны для здоровья, но и обладают вкусовыми качествами, сравнимыми со сахаром.
Таким образом, имеются различные натуральные альтернативы сахару, которые можно использовать для придания сладости напиткам без повышения уровня сахара в организме.