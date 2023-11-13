Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:14

Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:39

Updated Сегодня, 12:39

Эксперт рассказал про натуральные альтернативы сахару

13 ноября 2023, 12:14
Опасность потребления сахара для организма несомненна, особенно если мы превышаем рекомендуемую суточную норму. При потреблении более 25 граммов сахара в день увеличивается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, атеросклероза и деменции.

Один чайная ложка сахара содержит примерно 6 граммов. То есть, добавив пару ложек сахара в чашку чая или кофе, мы уже покрываем половину суточной нормы. А если учесть, что мы потребляем больше одной чашки напитка в день, то превышаем рекомендации в два-три раза. Но можно попробовать не добавлять сахар в напитки и заменить его на натуральные подсластители, рассказал Pravda.Ru заместитель директора АНО НИЦ «Здоровое питание» Алексей Кабанов.

Один из самых популярных натуральных подсластителей — стевия. У него значительно большая сладость по сравнению с сахаром, при этом он не содержит калорий. Стевия — это многолетнее растение, которое росло в Южной Америке и использовалось индейцами как подсластитель. Стевия безопасна для употребления и рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения. Ежедневно можно потреблять эквивалент 40 граммов сахара в виде стевии.

Важное преимущество натуральных подсластителей, включая стевию, заключается в том, что они не повышают уровень сахара в крови. Отечественные исследования также подтверждают безопасность стевии.

Также есть еще одна группа натуральных подсластителей — сладкие белки, изготовленные на основе сладкого растения, произрастающего в Африке. Эти подсластители также не повышают уровень глюкозы в крови, но обладают высокой сладостью. Для достижения нужного вкуса требуется всего несколько молекул сладких белков.

Один из таких сладких белков — браззеин, который уже сертифицирован в Арабских Эмиратах из-за высокой распространенности сахарного диабета среди населения этой страны. Сладкие белки не только безопасны для здоровья, но и обладают вкусовыми качествами, сравнимыми со сахаром.

Таким образом, имеются различные натуральные альтернативы сахару, которые можно использовать для придания сладости напиткам без повышения уровня сахара в организме.

Подпишитесь
Проект «Инопредприниматели»
Сегодня, 06:06
Виноват туман. В Омске задержали несколько рейсов в Москву, Санкт-Петербург и Сочи
Сегодня, 06:05
Конец еще одной «заброшки». В Омске здание бывшей биофабрики снесут к маю 2024 года
Сегодня, 06:49
Обвиненный в краже 58 млн бизнесмен Кильдебеков сорвал стройку еще одной омской школы
Сегодня, 04:09
Остались четверо детей. В Омской области простились с бойцом СВО
Сегодня, 07:27
«Совушка чувствует себя хорошо». Омичи спасли дикую птицу на трассе
Сегодня, 07:35