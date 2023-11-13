Эксперт рассказал об опасности диет

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:19
Updated Сегодня, 14:19
Гинзбург предупредил о вреде строгих диет и ограничений. Эти методы снижения веса могут нанести вред ЖКТ (желудочно-кишечному тракту), пишет Общественная служба новостей со ссылкой на «Вечернюю Москву».
Он объяснил, что внутренние процессы пищеварения не прекращаются во время похудения. И, хотя желудок продолжает выделять соки, нет пищи, которую можно было бы переварить. В результате желудок начинает саморасщепляться.