Эксперт: Гречка — самая полезная крупа

Королева объяснила, что все зерновые продукты полезны благодаря содержанию микроэлементов и пищевых волокон. Однако важно помнить, что питание должно быть разнообразным и включать другие продукты. Также нужно учитывать индивидуальную непереносимость круп, рассказала эксперт Общественной службе новостей.

По словам Королевой, самая полезная крупа — гречка. Она содержит много витаминов группы B, жирорастворимых витаминов, полинасыщенных жирных кислот, магния, кальция и железа. Гречка также полезна для микробиома кишечника, поддерживая его здоровье и иммунную систему организма. В гречке присутствует антиоксидант рутина, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и тромбов и регулирует кровяное давление.