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Эксперт: Гречка — самая полезная крупа

13 ноября 2023, 15:49
Самой полезной для человека крупой считается гречка. В ней содержится много витаминов, минеральных веществ и аминокислот. Кроме того, она укрепляет иммунитет и улучшает работу кишечника благодаря пищевым волокнам. Об этом рассказала врач-диетолог Маргарита Королева.

Королева объяснила, что все зерновые продукты полезны благодаря содержанию микроэлементов и пищевых волокон. Однако важно помнить, что питание должно быть разнообразным и включать другие продукты. Также нужно учитывать индивидуальную непереносимость круп, рассказала эксперт Общественной службе новостей.
По словам Королевой, самая полезная крупа — гречка. Она содержит много витаминов группы B, жирорастворимых витаминов, полинасыщенных жирных кислот, магния, кальция и железа. Гречка также полезна для микробиома кишечника, поддерживая его здоровье и иммунную систему организма. В гречке присутствует антиоксидант рутина, который снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний и тромбов и регулирует кровяное давление.

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