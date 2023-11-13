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Диетолог: сладкие белки — новый натуральный подсластитель

13 ноября 2023, 12:14
Воздействие сахара на организм может быть опасным, особенно при избыточном потреблении. Если мы превышаем суточную норму в 25 граммов, то увеличиваем риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа, атеросклероза и деменции.

Одна чайная ложка сахара составляет около 6 граммов. То есть, если добавить пару ложек сахара в чай или кофе, мы уже покрываем половину дневной нормы. И это только за одну чашку. В результате мы часто превышаем рекомендуемую норму в два-три раза ежедневно. Поэтому стоит попробовать не добавлять сахар в напитки, а заменить его на более натуральные сладкие добавки. Об этом рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.

Что можно добавить в чай вместо сахара для похудения? Самый распространенный натуральный подсластитель — стевия. Они гораздо слаще сахара и не содержат калорий. Стевия — это многолетнее растение из Южной Америки, которое древние индейцы использовали в качестве подсластителя. Стевия безопасна для человека и рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения потреблять ее эквивалент 40 граммам сахара в день.

Главное преимущество натуральных подсластителей, включая стевию, заключается в том, что они не повышают уровень сахара в крови. Несколько отечественных исследований также подтверждают безопасность стевии.

Альтернативой являются также сладкие белки, такие как браззеин. Ученые обнаружили еще одну группу натуральных подсластителей, производимых на основе сладких растений в Африке. Главное преимущество этих подсластителей, помимо их натуральности, заключается в их высокой сладости. Для достижения нужного вкуса требуется всего несколько молекул сладких белков.

Браззеин может стать первым сладким белком, которое появится в России. Он уже сертифицирован в Арабских Эмиратах, где уровень сахарного диабета выше, чем в других регионах. Сладкие белки также не повышают уровень глюкозы в крови, но вкусовые качества полностью не уступают сахару. Натуральные подсластители не имеют вреда для здоровья.

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