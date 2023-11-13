Диетолог: сладкие белки — новый натуральный подсластитель

Одна чайная ложка сахара составляет около 6 граммов. То есть, если добавить пару ложек сахара в чай или кофе, мы уже покрываем половину дневной нормы. И это только за одну чашку. В результате мы часто превышаем рекомендуемую норму в два-три раза ежедневно. Поэтому стоит попробовать не добавлять сахар в напитки, а заменить его на более натуральные сладкие добавки. Об этом рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.