Диетолог: сладкие белки — новый натуральный подсластитель

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Одна чайная ложка сахара составляет около 6 граммов. То есть, если добавить пару ложек сахара в чай или кофе, мы уже покрываем половину дневной нормы. И это только за одну чашку. В результате мы часто превышаем рекомендуемую норму в два-три раза ежедневно. Поэтому стоит попробовать не добавлять сахар в напитки, а заменить его на более натуральные сладкие добавки. Об этом рассказал диетолог-консультант Алексей Кабанов.
Что можно добавить в чай вместо сахара для похудения? Самый распространенный натуральный подсластитель — стевия. Они гораздо слаще сахара и не содержат калорий. Стевия — это многолетнее растение из Южной Америки, которое древние индейцы использовали в качестве подсластителя. Стевия безопасна для человека и рекомендуется Всемирной организацией здравоохранения потреблять ее эквивалент 40 граммам сахара в день.
Главное преимущество натуральных подсластителей, включая стевию, заключается в том, что они не повышают уровень сахара в крови. Несколько отечественных исследований также подтверждают безопасность стевии.
Альтернативой являются также сладкие белки, такие как браззеин. Ученые обнаружили еще одну группу натуральных подсластителей, производимых на основе сладких растений в Африке. Главное преимущество этих подсластителей, помимо их натуральности, заключается в их высокой сладости. Для достижения нужного вкуса требуется всего несколько молекул сладких белков.
Браззеин может стать первым сладким белком, которое появится в России. Он уже сертифицирован в Арабских Эмиратах, где уровень сахарного диабета выше, чем в других регионах. Сладкие белки также не повышают уровень глюкозы в крови, но вкусовые качества полностью не уступают сахару. Натуральные подсластители не имеют вреда для здоровья.