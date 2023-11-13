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пони

Депутатам рассказали, где именно омичи могут кататься на пони и верблюдах

13 ноября 2023, 06:53
Фото: 1MI
пони

Все омские аттракционы с катаниями верхом оказались работающими нелегально

Оказание услуг такого рода возможно только с разрешения окружных администраций.

Завтра в Омском горсовете состоится заседание комитета по вопросам муниципального самоуправления. Из повестки следует, что речь там пойдет в том числе и о правилах катания «на лошадях (пони) и иных вьючных и верховых животных». Депутатов интересует, где можно «оказывать услуги по катанию», нужно ли принимать специальные правила на этот случай. В распоряжении Города55 есть письмо в комитет за подписью мэра Омска Сергея Шелеста.

Глава города уточняет, что речь идет о сезонных аттракционах, под которые не нужно выделять землю, но которые могут работать только по специальным разрешениям, выданным окружной администрацией. При этом существует специальная «схема размещения отдельных видов объектов», в которую по запросам заинтересованных юрлиц могут вноситься изменения.

— До настоящего времени заявлений о выдаче разрешений на использование земель под размещение сезонных аттракционов с использованием животных по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных и верховых животных, на гужевых повозках (санях) в администрации административных округов Омска не поступало, — уточняется в письме мэра. — При этом на территории Омска осуществляется деятельность сезонных аттракционов с использованием животных по катанию на лошадях (пони) и иных вьючных и верховых животных, на гужевых повозках (санях).

Сейчас, согласно документу, окружные администрации ищут нарушителей этого правила, а в 2024 году «данное направление работы планируется усилить».

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#Омск#Новости#Сергей Шелест#Горсовет#Николай Эйхвальд#Пони#Верблюды#Катания
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