Депутатам рассказали, где именно омичи могут кататься на пони и верблюдах

Завтра в Омском горсовете состоится заседание комитета по вопросам муниципального самоуправления. Из повестки следует, что речь там пойдет в том числе и о правилах катания «на лошадях (пони) и иных вьючных и верховых животных». Депутатов интересует, где можно «оказывать услуги по катанию», нужно ли принимать специальные правила на этот случай. В распоряжении Города55 есть письмо в комитет за подписью мэра Омска Сергея Шелеста.