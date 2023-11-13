Аксессуары, которыми можно заменить шапку

Posted Сегодня, 15:17
Published Сегодня, 15:17
Modified Сегодня, 15:32
Updated Сегодня, 15:32
Журналисты Общественной службы новостей узнали о нескольких вариантах замены шапке зимой и осенью.
Вязаная шапка-ушанка — это удобный и стильный головной убор с различными вариациями: с длинными или короткими ушками, с крупной или мелкой вязкой. Внутри такой шапки может быть утепление из меха.
Капор — это своеобразное сочетание капюшона от любимой кофты и балаклавы. Он очень удобный вариант, который позволяет сохранить укладку в идеальном состоянии. Капор хорошо сочетается с пуховиками, пальто и даже нарядной одеждой для вечеринок.
Косынка — это аксессуар, который стал особенно популярным сейчас. Он может быть выполнен из различных материалов, таких как трикотаж, шерсть или искусственная кожа. Косынку можно носить с разной одеждой, например, с ботинками, жакетами, пальто и даже с искусственными шубами.
Кепи — это головной убор, который придаст вашему образу стильности и оригинальности. Рекомендуется выбирать модели из фетра, кашемира, кожи, шерсти или джинсовой ткани. Кепи отлично сочетается с длинными пальто. При выборе цвета стоит предпочтение отдавать универсальным моделям в нейтральных тонах.
Балаклава — это актуальный тренд прошлого сезона, который до сих пор пользуется популярностью. Балаклава сочетает функции теплой шапки и шарфа, защищая от холода и ветра. Можно выбрать разные цвета и фасоны, чтобы подобрать подходящий вариант.
Чепчик — это милый головной убор, который вернулся из детства. Особенно популярны кашемировые чепчики и модели с ушками. Сегодня многие модницы заказывают чепчики, балаклавы и другие головные уборы вручную, чтобы получить индивидуальный пошив.
Капюшон — еще один простой способ заменить шапку. Можно выбрать верхнюю одежду с меховым капюшоном, который служит теплым шарфом или воротником в сложенном виде. Капюшон хорошо сочетается с различными стилями одежды и сохраняет прическу.
Съемный капюшон — это новинка сезона, которая подходит для тех, кто не любит покупать верхнюю одежду с капюшоном, но время от времени может понадобиться. Также он может быть полезен, если понравившаяся куртка, пуховик или пальто не имеют капюшона. Съемный капюшон позволяет выбрать нужный цвет, материал и форму.
Меховые наушники — это головной убор, который предназначен преимущественно для молодых женщин. Он отлично сочетается с пуховиками, куртками и пальто. Можно выбрать черные или белые наушники, а также яркие модели, чтобы добавить акцент в монохромный образ.