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Posted Сегодня, 15:17

Published Сегодня, 15:17

Modified Сегодня, 15:32

Updated Сегодня, 15:32

Аксессуары, которыми можно заменить шапку

13 ноября 2023, 15:17
Все женщины и девушки стремятся выглядеть модно и привлекательно. Однако зимой это становится непростой задачей, в отличие от лета. Одной из основных проблем является выбор головного убора, так как не каждой женщине подходит шапка. К тому же, в шапке волосы электризуются, а укладка портится.

Журналисты Общественной службы новостей узнали о нескольких вариантах замены шапке зимой и осенью.

Вязаная шапка-ушанка — это удобный и стильный головной убор с различными вариациями: с длинными или короткими ушками, с крупной или мелкой вязкой. Внутри такой шапки может быть утепление из меха.

Капор — это своеобразное сочетание капюшона от любимой кофты и балаклавы. Он очень удобный вариант, который позволяет сохранить укладку в идеальном состоянии. Капор хорошо сочетается с пуховиками, пальто и даже нарядной одеждой для вечеринок.

Косынка — это аксессуар, который стал особенно популярным сейчас. Он может быть выполнен из различных материалов, таких как трикотаж, шерсть или искусственная кожа. Косынку можно носить с разной одеждой, например, с ботинками, жакетами, пальто и даже с искусственными шубами.

Кепи — это головной убор, который придаст вашему образу стильности и оригинальности. Рекомендуется выбирать модели из фетра, кашемира, кожи, шерсти или джинсовой ткани. Кепи отлично сочетается с длинными пальто. При выборе цвета стоит предпочтение отдавать универсальным моделям в нейтральных тонах.

Балаклава — это актуальный тренд прошлого сезона, который до сих пор пользуется популярностью. Балаклава сочетает функции теплой шапки и шарфа, защищая от холода и ветра. Можно выбрать разные цвета и фасоны, чтобы подобрать подходящий вариант.

Чепчик — это милый головной убор, который вернулся из детства. Особенно популярны кашемировые чепчики и модели с ушками. Сегодня многие модницы заказывают чепчики, балаклавы и другие головные уборы вручную, чтобы получить индивидуальный пошив.

Капюшон — еще один простой способ заменить шапку. Можно выбрать верхнюю одежду с меховым капюшоном, который служит теплым шарфом или воротником в сложенном виде. Капюшон хорошо сочетается с различными стилями одежды и сохраняет прическу.

Съемный капюшон — это новинка сезона, которая подходит для тех, кто не любит покупать верхнюю одежду с капюшоном, но время от времени может понадобиться. Также он может быть полезен, если понравившаяся куртка, пуховик или пальто не имеют капюшона. Съемный капюшон позволяет выбрать нужный цвет, материал и форму.

Меховые наушники — это головной убор, который предназначен преимущественно для молодых женщин. Он отлично сочетается с пуховиками, куртками и пальто. Можно выбрать черные или белые наушники, а также яркие модели, чтобы добавить акцент в монохромный образ.

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