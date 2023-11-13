Аксессуары, которыми можно заменить шапку

Съемный капюшон — это новинка сезона, которая подходит для тех, кто не любит покупать верхнюю одежду с капюшоном, но время от времени может понадобиться. Также он может быть полезен, если понравившаяся куртка, пуховик или пальто не имеют капюшона. Съемный капюшон позволяет выбрать нужный цвет, материал и форму.