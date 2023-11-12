Жертв все больше. С начала года мошенники похитили у омичей более 1 миллиарда рублей

Posted Сегодня, 10:38
Published Сегодня, 10:38
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Так, с начала 2023 года сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали 5 901 хищение с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, в то время как в прошлом году эта цифра была на порядок меньше — 3 805.
Увеличилось и количество украденных денег. В этом году ущерб омичей от мошенничества с соцсетях и мессенджерах превысил 1,1 млрд рублей. В 2022 году сумма была в два раза меньше — 586 млн рублей.
«Мошенники используют различные способы введения граждан в заблуждение, в том числе присылают сообщения от имени знакомых и близких с просьбой перевести денежные средства. За прошедшую неделю зарегистрировано 58 подобных преступных посягательств», — отметили в прокуратуре.
Например, одной из недавних жертв оказалась 19-летняя студентка. Она рассказала, что 7 ноября ей пришло сообщение якобы от сестры жениха с просьбой занять крупную сумму денег. Девушка, не сомневаясь, сделала несколько переводов на указанный счет, общая сумма переведенных средств превысила 48 тысяч рублей.
Позже выяснилось, что аккаунт будущей родственницы был взломан. Осознав, что она общалась с мошенниками, студентка обратилась в полицию. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.
«Если в социальных сетях либо мессенджерах Вам поступают сообщения от родственников, знакомых с просьбой занять денежные средства — обязательно перепроверьте указанную информацию в личном телефонном звонке!» — напомнили в ведомстве.