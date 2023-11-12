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В Омской области водитель устроил смертельное ДТП и скрылся

Внимание, розыск! В Омской области ищут виновника смертельного ДТП

12 ноября 2023, 07:13
Фото: 1MI

В Омской области водитель устроил смертельное ДТП и скрылся

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с летальным исходом поступило в в дежурную часть ОМВД сегодня, в 02:20.

Предварительно установлено, что неизвестный двигался на автомобиле по автодороге Омск-Муромцево-Седельниково. В районе 13 километра он сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Сбитым пешеходом оказался мужчина, личность которого сейчас устанавливается, от полученных травм он скончался в карете скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Правоохранители просят граждан, располагающих какой-либо информацией о ДТП или местонахождении водителя, звонить по телефонам: 79-35-04, 79-38-02 или 102.

Напомним, что вчера случилось еще одно дорожно-транспортное происшествие, в котором жертвами оказались пешеходы. В рабочем поселке Любинский, в районе дома №91, водитель сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Им понадобилась медицинская помощь.

Обстоятельства устанавливаются. В Омской области водитель сбил двух пешеходов
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#ДТП#Омск#Смертельное ДТП#Омская область#ДТП с пострадавшими#ДТП с погибшим#ДТП со смертельным исходом#Новости#Анастасия Баянова
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