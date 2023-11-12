Внимание, розыск! В Омской области ищут виновника смертельного ДТП

Posted Сегодня, 07:13
Published Сегодня, 07:13
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Предварительно установлено, что неизвестный двигался на автомобиле по автодороге Омск-Муромцево-Седельниково. В районе 13 километра он сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.
Сбитым пешеходом оказался мужчина, личность которого сейчас устанавливается, от полученных травм он скончался в карете скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.
Правоохранители просят граждан, располагающих какой-либо информацией о ДТП или местонахождении водителя, звонить по телефонам: 79-35-04, 79-38-02 или 102.
Напомним, что вчера случилось еще одно дорожно-транспортное происшествие, в котором жертвами оказались пешеходы. В рабочем поселке Любинский, в районе дома №91, водитель сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Им понадобилась медицинская помощь.