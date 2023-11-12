Стали еще выше. В Омской области существенно увеличились зарплаты чиновников

Сейчас на государственной службе в регионе значится 3280 человек. Средняя зарплата чиновника составляет около 93 000 рублей, в то время как средняя заработная плата в целом по области, по данным Росстата, составляет от 46 000 до 57 000 рублей в зависимости от периода года.