Стали еще выше. В Омской области существенно увеличились зарплаты чиновников

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
Modified Сегодня, 07:24
Updated Сегодня, 07:24
Согласно информации из официального СМИ правительства Омской области, на зарплаты чиновников потрачено 2,7 млрд рублей, на 37% больше, чем было указано в плане. Изначально на содержание должностных лиц планировалось потратить 1 млрд 709 млн рублей, что и так превышало прошлогодние траты на 200 млн.
Сейчас на государственной службе в регионе значится 3280 человек. Средняя зарплата чиновника составляет около 93 000 рублей, в то время как средняя заработная плата в целом по области, по данным Росстата, составляет от 46 000 до 57 000 рублей в зависимости от периода года.
Напомним, что в августе в «Омском вестнике» появилась информация о том, сколько денег в текущем году планируется потратить на содержание чиновников и депутатов Омского муниципалитета.