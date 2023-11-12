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Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 07:24

Updated Сегодня, 07:24

В Омской области сильно выросли зарплаты чиновников

Стали еще выше. В Омской области существенно увеличились зарплаты чиновников

12 ноября 2023, 04:43
Фото: 1MI

В Омской области сильно выросли зарплаты чиновников

Данные о доходах депутатов и выборных должностных лиц местного самоуправления Омской области появились в газете «Омский вестник».

Согласно информации из официального СМИ правительства Омской области, на зарплаты чиновников потрачено 2,7 млрд рублей, на 37% больше, чем было указано в плане. Изначально на содержание должностных лиц планировалось потратить 1 млрд 709 млн рублей, что и так превышало прошлогодние траты на 200 млн.

Сейчас на государственной службе в регионе значится 3280 человек. Средняя зарплата чиновника составляет около 93 000 рублей, в то время как средняя заработная плата в целом по области, по данным Росстата, составляет от 46 000 до 57 000 рублей в зависимости от периода года.

Напомним, что в августе в «Омском вестнике» появилась информация о том, сколько денег в текущем году планируется потратить на содержание чиновников и депутатов Омского муниципалитета.

На омских чиновников и депутатов потратят на 200 млн больше, чем год назад
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#Омск#Омская область#Чиновник#Зарплата#Чиновники#Зарплаты#Новости#Зарплаты чиновников#Доходы чиновников#Увеличение зарплат#Выплата зарплаты#Анастасия Баянова
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