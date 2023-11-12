Смертельное ДТП, мошенники-миллионеры и очередное отключение воды. Омск в воскресенье

О массовом отключении воды сообщили в омском водоканале. 14 ноября ремонтные работы для обеспечения надежного водоснабжения пройдут на водопроводе по адресу ул. Мельничная 128/1. Кроме того, будет отключен водовод №7 от дюкера реки Иртыш до поселка Новостройка. В этот же день работы будут проводиться и на водопроводе по адресу ул. 20 лет РККА, 302, из-за чего с 10:00 до 20:00 из-за чего по некоторым адресам также не будет воды. Список адресов, которые попадут под отключения, смотрите в материале.