Смертельное ДТП, мошенники-миллионеры и очередное отключение воды. Омск в воскресенье

Posted Сегодня, 14:00
Published Сегодня, 14:00
Modified Сегодня, 14:04
Updated Сегодня, 14:04
Новость №1. В Омской области водитель устроил смертельное ДТП и скрылся
Сегодня в 02:20 в Госавтоинспекцию поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом. Предварительно установлено, что неизвестный двигался на автомобиле по автодороге Омск-Муромцево-Седельниково. В районе 13 километра он сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия. Сбитым пешеходом оказался мужчина, личность которого сейчас устанавливается, от полученных травм он скончался в карете скорой медицинской помощи.
Новость №2. С начала года жертвами аферистов стали почти 6 тысяч омичей
С начала 2023 года сотрудники правоохранительных органов зарегистрировали 5 901 хищение с помощью информационно-телекоммуникационных технологий, в то время как в прошлом году эта цифра была на порядок меньше — 3 805. Увеличилось и количество украденных денег. В этом году ущерб омичей от мошенничества с соцсетях и мессенджерах превысил 1,1 млрд рублей. В 2022 году сумма была в два раза меньше — 586 млн рублей.
Новость №3. Десятки омских строений почти на сутки останутся без воды
О массовом отключении воды сообщили в омском водоканале. 14 ноября ремонтные работы для обеспечения надежного водоснабжения пройдут на водопроводе по адресу ул. Мельничная 128/1. Кроме того, будет отключен водовод №7 от дюкера реки Иртыш до поселка Новостройка. В этот же день работы будут проводиться и на водопроводе по адресу ул. 20 лет РККА, 302, из-за чего с 10:00 до 20:00 из-за чего по некоторым адресам также не будет воды. Список адресов, которые попадут под отключения, смотрите в материале.