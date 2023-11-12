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Published Сегодня, 03:25

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Воздух на территории Омской области снова подвергся рассеиванию вредных примесей

«Режим» возвращается. Омский воздух снова подвергся рассеиванию вредных примесей

12 ноября 2023, 03:25
Фото: 1MI

Воздух на территории Омской области снова подвергся рассеиванию вредных примесей

Режим НМУ первой степени опасности продлится до 10:00 12 ноября.

«Черное небо» возвращается, режим НМУ на территории региона объявляется уже третий день подряд, степень опасности явления — первая.

О неблагоприятных метеорологических условиях для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Напомним, что особенно часто режим НМУ фиксировался в летний период. Сообщения о нем начали появляться в начале июня, а с конца июля режим «черного неба» и вовсе перестал покидать регион и выявлялся практически ежедневно. Тогда жителям Омской области сообщили о скоплении в воздухе опасного вещества — хлорида водорода.

Ранее Город55 писал о том, как действовать и чем обезопасить себя при наступлении неблагоприятных метеоусловий.

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#Омск#Омская область#Выбросы#Загрязнение воздуха#Новости#Загрязнение#Режим нму#Черное небо#Режим черного неба#Анастасия Баянова
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