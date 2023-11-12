«Режим» возвращается. Омский воздух снова подвергся рассеиванию вредных примесей

Напомним, что особенно часто режим НМУ фиксировался в летний период. Сообщения о нем начали появляться в начале июня, а с конца июля режим «черного неба» и вовсе перестал покидать регион и выявлялся практически ежедневно. Тогда жителям Омской области сообщили о скоплении в воздухе опасного вещества — хлорида водорода.