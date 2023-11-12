Региональный форум «Я — наставник» впервые объединил кураторов молодежи на Сахалине

Posted Сегодня, 08:24
Published Сегодня, 08:24
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Мероприятие посвятили завершению Года педагога и наставника в России, объявленного по указу Владимира Путина. Президент много раз говорил о том, что наставническая работа — важный вклад в воспитание молодежи. А в современном мире как никогда важно сохранять и передавать по наследству традиции и опыт будущим лидерам гражданского общества. В рамках форума наставники из 18 муниципалитетов Сахалина и Курил обсуждали, как заинтересовать воспитанников, какие методики работы с молодежью сейчас актуальны, как расположить к себе и завоевать доверие представителей молодого поколения. Здесь у каждого куратора свои секреты, выработанные по итогам многих лет практики.
Своими идеями и опытом с коллегами поделилась руководитель молодежного центра в Тымовском районе Ольга Капустина. Сахалинка 11 лет отдала наставнической и волонтерской деятельности, став одним из родоначальников добровольческих инициатив в родном муниципалитете. В 2022 году, когда Россия начала специальную военную операцию, волонтеры из Тымовского в числе первых начали помогать сахалинским бойцам и их семьям. Они собрали около 5 тысяч тонн адресных грузов и более 2,5 млн рублей на нужды солдат.
«На форуме „Я — наставник“ я хочу не только почерпнуть для себя полезную информацию, но и рассказать о своем опыте. Мне кажется, мы должны говорить о том, что нужно слушать и слышать молодежь — не наставлять и учить, а направлять. Когда я начинала работать в этой сфере, в Тымовском районе было всего 2 волонтера: я и мой брат. А сейчас у нас 150 человек, не считая предпринимателей, которые нам помогают, сотрудников администрации и так далее. Волонтерское движение развивается, и наставники в этом очень помогают», — отметила Ольга Капустина.
По мнению куратора форума, директора ОГАУ «Сахалинский молодежный ресурсный центр» Александра Неустроева, одна из ключевых задач наставника — «ловить волну» настроений и увлечений подопечных. Этому посвятили одну из сессий мероприятия.
«Молодежь каждый год меняется, появляются новые тренды и увлечения. Поэтому важно, чтобы наставник был на одной волне со своими воспитанниками и успевал отслеживать тенденции, которые становятся ориентирами для подрастающего поколения. Сегодня самые популярные сферы наставничества в Сахалинской области — это молодежная политика и бизнес. И на форуме мы слушаем экспертов, которые объясняют, как не бояться работать в этих направлениях, на что обращать внимание и куда при необходимости обращаться за поддержкой», — поделился директор ОГАУ «Сахалинский молодежный ресурсный центр» Александр Неустроев.
На помощь предприимчивой молодежи сегодня приходят опытные бизнесмены, маркетологи, специалисты рекламного дела, юристы и бухгалтеры. Базу для совместной работы организовали с помощью центра «Мой бизнес» в рамках федерального проекта по развитию предпринимательства.
Кроме этого, наставники в рамках сотрудничества с агентством по делам молодежи в Сахалинской области также развивают направление, посвященное кибербезопасности и сетевой гигиене. Сюда привлекают не только молодое поколение активистов, но и «серебряных» волонтеров. Добровольцев учат распознавать фейки, выявлять источники информационного мусора, обращаться в компетентные инстанции и сообщать о нарушителях гигиены поведения в сети.
Региональный форум по развитию наставничества «Я — наставник» состоялся на Сахалине в преддверии Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ с последующим вручением Международной Премии за вклад в развитие гражданского общества и решение социальных проблем #МЫВМЕСТЕ. Награждение состоится в Международный день добровольцев, 5 декабря.