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Published Сегодня, 13:35

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Иллюстрация

«Помойка разрастается». Жители омской Московки рассказали о свалке во дворе дома

12 ноября 2023, 13:35
Фото: 1MI
Иллюстрация

Омичи пожаловались на свалку во дворе жилого дома

Люди продолжают выбрасывать мусор на участок даже после исчезновения контейнеров.

Сообщение о ситуации во дворе дома по улице 6-я Станционная, 1 появилось в городском сообществе «Типичный Омск» в соцсети. Автор поста рассказал, что на месте, где ранее было установлены контейнеры для сбора мусора, продолжают распространяться отходы, только теперь без установленных границ.

«Помойка разрастается, даже если нет мусорных баков! Такой вид из моего окна по улице 6-я Станционная, 1», — написал омич.

Управляющая компания не реагирует на ситуацию, что будет дальше со скоплением мусора, который постепенно начинает распространяться на дорогу, пока непонятно. Ясно одно — если оставить ситуацию без внимания, отходов станет значительно больше.

Напомним, что недавно в редакцию Города55 обратилась жительница микрорайона Порт-Артур. Женщина рассказала, что на протяжении нескольких лет рядом с ее домом находится площадка для сбора мусора, однако из-за неконтролируемого графика уборки его зачастую слишком много. Кроме того, со временем скопления отходов приближаются ближе и ближе к жилым домам, что является нарушением норм.

«От мусорки до дома 10 метров». Омичи рассказали о горах отходов в жилом секторе
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#Омск#Мусор#Вывоз мусора#Новости#Загрязнение#Выброс мусора#Уборка мусора#Анастасия Баянова#Загрязнение природы
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