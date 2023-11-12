«Помойка разрастается». Жители омской Московки рассказали о свалке во дворе дома

Напомним, что недавно в редакцию Города55 обратилась жительница микрорайона Порт-Артур. Женщина рассказала, что на протяжении нескольких лет рядом с ее домом находится площадка для сбора мусора, однако из-за неконтролируемого графика уборки его зачастую слишком много. Кроме того, со временем скопления отходов приближаются ближе и ближе к жилым домам, что является нарушением норм.