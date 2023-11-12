Отставания от графика нет. Новая школа в Чкаловском поселке готова на 78%

Быстрее всего продвигается работа в блоке А, где будут располагаться учебные помещения для старших классов. Там строители уже завершают монтаж фасадов. В блоке Б продолжается кирпичная кладка стен вентиляционных камер. Строители облицовывают гранитом ступени и площадки центральной входной зоны. Здесь будут находиться кабинеты администрации, два спортивных и актовый залы.