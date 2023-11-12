Отставания от графика нет. Новая школа в Чкаловском поселке готова на 78%

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
Быстрее всего продвигается работа в блоке А, где будут располагаться учебные помещения для старших классов. Там строители уже завершают монтаж фасадов. В блоке Б продолжается кирпичная кладка стен вентиляционных камер. Строители облицовывают гранитом ступени и площадки центральной входной зоны. Здесь будут находиться кабинеты администрации, два спортивных и актовый залы.
В блоке В, где разместятся классы и спальни начальной школы, сейчас идет монтаж лифта, устройство линолеумных и плиточных полов, облицовка лестничных маршей и стен лестничных клеток. Уже завершено устройство наружного водопровода.
На объекте работают более 200 человек, работы должны завершиться в конце декабря 2023 года, сейчас отставания от графика нет.