Обстоятельства устанавливаются. В Омской области водитель сбил двух пешеходов

На месте сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 35-летний водитель автомобиля «Nissan» ехал по Октябрьской улице в рабочем поселке Любинский. Там, в районе дома №91, он сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.