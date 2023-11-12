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В омской области водитель сбил двух людей на пешеходном переходе

Обстоятельства устанавливаются. В Омской области водитель сбил двух пешеходов

12 ноября 2023, 06:23
Фото: 1MI

В омской области водитель сбил двух людей на пешеходном переходе

ДТП произошло вчера, 11 ноября, сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило дежурную часть ОМВД России по Любинскому району вчера, в 19:40.

На месте сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 35-летний водитель автомобиля «Nissan» ехал по Октябрьской улице в рабочем поселке Любинский. Там, в районе дома №91, он сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП 45-летней женщине и 14-летней девочке понадобилась медицинская помощь, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.

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