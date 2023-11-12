Обстоятельства устанавливаются. В Омской области водитель сбил двух пешеходов

Posted Сегодня, 06:23
Published Сегодня, 06:23
Modified Сегодня, 06:26
Updated Сегодня, 06:26
Сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими поступило дежурную часть ОМВД России по Любинскому району вчера, в 19:40.
На месте сотрудники ГИБДД предварительно установили, что 35-летний водитель автомобиля «Nissan» ехал по Октябрьской улице в рабочем поселке Любинский. Там, в районе дома №91, он сбил двух пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП 45-летней женщине и 14-летней девочке понадобилась медицинская помощь, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Окончательно обстоятельства и причины происшествия будут установлены в ходе проверки.