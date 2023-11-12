Меняют номера. Омичам начали звонить мошенники из «следственного комитета»

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
Сотрудники управления предупредили омичей об опасности общения с аферистами и сообщили об уловках, которые используют мошенники чтобы завладеть доверием граждан.
«Для обмана они зачастую используют IT-технологии и программное обеспечение, позволяющее подменять телефонный номер. Для того, чтобы усыпить бдительность граждан, мошенники представляются сотрудниками следственного комитета, подменяя реальный телефонный номер на номера телефонов следственного управления», — рассказали в пресс-службе СК.
Сотрудники правоохранительных органов также напомнили омичам о том, что они никогда не требуют переводить деньги на какие-либо счета, так как это является нарушением закона. Любые предложения, например, обезопасить сбережения переводом на чужой счет — это явный признак мошенничества.
«Также надо понимать, что сотрудники Следственного комитета никогда не требует по телефону предоставления персональных данных и банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам. В случае поступления звонка с подобной просьбой, необходимо сразу же завершить разговор и обратиться в полицию.», — добавили в управлении.