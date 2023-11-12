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Published Сегодня, 07:49

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Updated Сегодня, 07:53

У омского метромоста может появиться новая развязка

Горсовет рассмотрит возможность строительства новой развязки у омского метромоста

12 ноября 2023, 07:49
Фото: Город55

У омского метромоста может появиться новая развязка

Этот вопрос будет обсуждаться на предстоящем заседании Горсовета в среду, 15 ноября.

Строительство развязки в районе улиц Орджоникидзе, Добровольского и Красный Путь обсуждается не первый раз. Ранее депутаты и представители профильных департаментов находили в проекте новой двухполосной дороги множество недочетов.

На предстоящем заседании администрация города намерена представить доработанный проект дорожной сети, с докладом об изменениях и нововведениях выступит заместитель мэра Омска, директор департамента строительства Михаил Веселев.

Проект строительства транспортной развязки в центре Омска отправили на доработку
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#Город#Дороги#Омск#Новости#Строительство дороги#Анастасия Баянова#Омские дороги#Дорожная развязка
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