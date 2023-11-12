Горсовет рассмотрит возможность строительства новой развязки у омского метромоста

Posted Сегодня, 07:49
Published Сегодня, 07:49
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Updated Сегодня, 07:53
Строительство развязки в районе улиц Орджоникидзе, Добровольского и Красный Путь обсуждается не первый раз. Ранее депутаты и представители профильных департаментов находили в проекте новой двухполосной дороги множество недочетов.
На предстоящем заседании администрация города намерена представить доработанный проект дорожной сети, с докладом об изменениях и нововведениях выступит заместитель мэра Омска, директор департамента строительства Михаил Веселев.