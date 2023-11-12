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Published Сегодня, 09:07

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Updated Сегодня, 09:32

Десятки омских строений почти на сутки останутся без воды

«Для надежности». Стало известно, когда десятки омских домов останутся без воды

12 ноября 2023, 09:07
Фото: Город55

Десятки омских строений почти на сутки останутся без воды

14 ноября сотрудники омского водоканала проведут ремонтные работы на двух водопроводах.

Сообщается, что работы будут проводиться для обеспечения надежного водоснабжения. 14 ноября они пройдут на водопроводе по адресу ул. Мельничная 128/1. Кроме того, будет отключен водовод №7 от дюкера реки Иртыш до поселка Новостройка.

Из-за проведения ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:

  • Пос. Магистральный;
  • Пос. Новостройка;
  • Комбинат «Иртыш»;
  • Промпредприятия ул. 2-я Казахстанская 2,3,5,7,9
  • Ул. Мельничная 87/1, 87/2, 87/3, 89/8, 89/3, 89/4, 89/2, 89/1, 87/4, 89/7, 89б, 89а, 89, 89/5, 89/6, 91, 120, 122, 124, 128, 130, 132, 134, 136, 138;
  • Ул. Мельничная (промпредприятия);
  • Ул. Семиреченская, 130, 132а;
  • Ул. Лесоперевалка, п. Мелиораторов, п. Троицкий, площадка 111,
  • Поселок ст. Карбышево-2, ЗАО «Иртышское»
  • Ул. Перова, 43.

В этот же день работы будут проводиться и на водопроводе по адресу ул. 20 лет РККА, 302, из-за чего с 10:00 до 20:00 по следующим адресам будет отключено водоснабжение:

  • Ул. 20 лет РККА, 300Б, 300А, 304 к.2, 301А, 301А/1, 301А/2, 301А/3, 253, 179, 183, 181, 298А, 298, 298/1, 300, 183/1, 183/2, 183/3, 183/4, 183/5, 185, 185/1, 187, 300/6, 300/5, 300/3, 187/1, 187/2, 187/3, 187/4, 187/5, 187 лит Р, 189, 302, 304 к.3, 304 к.2, 304 к.1, 303, 303А, 301, 193;
  • Ул. 3-й Разъезд, 29, 31, 41, 41А, 41/1Б, 23, 21, 41/2, 41/3, 33, 35, 37.

По адресу ул. 20 лет РККА, 300б с 10:00 до окончания работ будет установлена машина с питьевой водой.

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#Омск#Омская область#Горячая вода#Отключение воды#Новости#Вода#Холодная вода#Отключение горячей воды#Питьевая вода#Отключение#Подача воды#График подачи воды#Анастасия Баянова
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