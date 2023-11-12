«Для надежности». Стало известно, когда десятки омских домов останутся без воды

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Сообщается, что работы будут проводиться для обеспечения надежного водоснабжения. 14 ноября они пройдут на водопроводе по адресу ул. Мельничная 128/1. Кроме того, будет отключен водовод №7 от дюкера реки Иртыш до поселка Новостройка.
Из-за проведения ремонтных работ воды не будет по следующим адресам:
В этот же день работы будут проводиться и на водопроводе по адресу ул. 20 лет РККА, 302, из-за чего с 10:00 до 20:00 по следующим адресам будет отключено водоснабжение:
По адресу ул. 20 лет РККА, 300б с 10:00 до окончания работ будет установлена машина с питьевой водой.