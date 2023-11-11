Всероссийский открытый урок по самбо прошел в новом центре единоборств на Сахалине

Posted Сегодня, 08:11
Published Сегодня, 08:11
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Updated Сегодня, 08:29
Почетными гостями открытого урока в центре единоборств стали министр спорта Сахалинской области Артем Подшивалов и министр образования Анастасия. В рамках открытого урока 60 юным островитянам, представителям трех образовательных учреждений рассказали об истоках самбо и биографии его родоначальника Василия Ощепкова, уроженца Сахалина. Лекцию детям прочитал краевед, историк и писатель Григорий Смекалов.
«Самбо для нашего региона — особый вид спорта, ведь его основал наш земляк Василий Ощепков. Сейчас самбо уделяется большое внимание по всей стране. Активно внедряется проект „Za Самбо“ в общеобразовательные учреждения. Все больше и больше учебных заведений Сахалинской области подключаются к этому направлению. Лично для меня самбо еще в детстве стало родным видом спорта: я занимался им в Холмске вплоть до поступления в университет», — рассказал министр спорта Артем Подшивалов.
По словам министра образования Анастасии Киктевой, сегодня проект «Za Самбо» поддержали уже 35 школ из 14 районов Сахалинской области. Кроме того, 34 преподавателя физической культуры прошли специальное обучение по самбо на базе Института развития образования им. заслуженного учителя России В. Д. Гуревича.
«Я уверена, что интерес к этому виду спорта со стороны ребят будет только расти», — отметила Анастасия Киктева.
В рамках открытого урока также прошли показательные выступления опытных и молодых самбистов. Кроме того, школьники приняли участие в мастер-классе председателя островной федерации самбо Альберта Югая: юные сахалинцы познакомились с приемами освобождения от захватов. А по окончании тренировки участникам вручили памятные значки Всероссийского дня самбо.
Самбо станет одной из основных дисциплин, которые будут изучать воспитанники нового центра единоборств в Южно-Сахалинске. Спортивный объект в минувшие выходные открыл губернатор островного региона Валерий Лимаренко.