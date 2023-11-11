Вид на Иртыш и пляж по соседству. В Омске сдали многоэтажку с волнистыми фасадами

Posted Сегодня, 04:48
Published Сегодня, 04:48
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Updated Сегодня, 04:50
Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии накануне ввел в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Леонида Маслова, 13. 16-этажку с необычным волнистым фасадом в микрорайоне Регата на Левобережье Омска построила омская компания «Завод сборного железобетона №6», которой руководит Юрий Гуринов.
В многоэтажном доме на Леонида Маслова 112 квартир, из них 48 — однокомнатные, 64 — двухкомнатные. Общая площадь жилых помещений составляет 6160 кв. м. Однокомнатные квартиры в этом доме продают за 4,050 млн рублей. В квартире обещают выполнить ремонт от застройщика.
Отметим, что микрорайон «Регата» располагается в границах улиц 22 Декабря, Граничная, 12 Декабря, на берегу реки Иртыш. Всего в этом ЖК будет восемь 10-этажных домов и четыре 16-этажных дома. На территории микрорайона запланировано строительство детсада на 120 мест, школы на 240 мест, спортобъектов и многоярусных гаражей. Магазины и объекты бытового обслуживания будут находиться на первых этажах зданий.
Ранее Город55 рассказывал, что микрорайон Регата в Старом Кировске свяжут с центром Омска. Для этого собираются продлить 79-й маршрут, но произойдет это не раньше 2024 года.