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В омском микрорайоне Регата сдали многоэтажку с волнистыми фасадами

Вид на Иртыш и пляж по соседству. В Омске сдали многоэтажку с волнистыми фасадами

11 ноября 2023, 04:48
Фото: Пресс-служба администрации Омска

В омском микрорайоне Регата сдали многоэтажку с волнистыми фасадами

Застройщиком дома выступила компания Юрия Гуринова — «Завод сборного железобетона №6».

Департамент архитектуры и градостроительства омской мэрии накануне ввел в эксплуатацию многоквартирный дом на улице Леонида Маслова, 13. 16-этажку с необычным волнистым фасадом в микрорайоне Регата на Левобережье Омска построила омская компания «Завод сборного железобетона №6», которой руководит Юрий Гуринов.

В многоэтажном доме на Леонида Маслова 112 квартир, из них 48 — однокомнатные, 64 — двухкомнатные. Общая площадь жилых помещений составляет 6160 кв. м. Однокомнатные квартиры в этом доме продают за 4,050 млн рублей. В квартире обещают выполнить ремонт от застройщика.

Жилой дом на Леонида Маслова, 13Жилой дом на Леонида Маслова, 13
Жилой дом на Леонида Маслова, 13Жилой дом на Леонида Маслова, 13
Жилой дом на Леонида Маслова, 13
Фото: Пресс-служба администрации Омска

Отметим, что микрорайон «Регата» располагается в границах улиц 22 Декабря, Граничная, 12 Декабря, на берегу реки Иртыш. Всего в этом ЖК будет восемь 10-этажных домов и четыре 16-этажных дома. На территории микрорайона запланировано строительство детсада на 120 мест, школы на 240 мест, спортобъектов и многоярусных гаражей. Магазины и объекты бытового обслуживания будут находиться на первых этажах зданий.

Ранее Город55 рассказывал, что микрорайон Регата в Старом Кировске свяжут с центром Омска. Для этого собираются продлить 79-й маршрут, но произойдет это не раньше 2024 года.

В омском дептрансе пообещали пустить автобусы до микрорайона «Регата» в 2024 году
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#Общество#Омск#Строительство#Многоквартирный дом#Новости#Департамент архитектуры#Юрий Гуринов#Юлия Истомина#Жилой комплекс#Регата
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