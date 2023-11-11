Крепитесь. В Омской области второй день подряд объявляют режим «черного неба»

Posted Сегодня, 03:13
Published Сегодня, 03:13
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Updated Сегодня, 03:46
В Омской области второй день подряд объявляют режим «черного неба». Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, действовать он будет до 11 часов 11 ноября.
«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении ведомства.
Если погода останется прежней, режим неблагоприятных метеоусловий могут продлить.
Добавим, что по данным сервиса по анализу качества воздуха IQAir, концентрация твердых микрочастиц составляет 10,9 мкг/м³, что в 2,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.
Кстати, летом режим черного неба действовал несколько недель подряд. В августе его вводили 21 раз. Концентрация пыли была превышена дважды, сероводорода — 9 раз, хлорида водорода — 2 раза, форальдегида и изопропилбензола — по разу.