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Posted Сегодня, 03:13

Published Сегодня, 03:13

Modified Сегодня, 03:46

Updated Сегодня, 03:46

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Крепитесь. В Омской области второй день подряд объявляют режим «черного неба»

11 ноября 2023, 03:13
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омской области снова ввели режим неблагоприятных метеоусловий

Действовать он будет до 11.00 часов 11 ноября.

В Омской области второй день подряд объявляют режим «черного неба». Как сообщили в Обь-Иртышском УГМС, действовать он будет до 11 часов 11 ноября.

«На территории города Омска и Омской области наблюдаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе», — говорится в сообщении ведомства.

Если погода останется прежней, режим неблагоприятных метеоусловий могут продлить.

Добавим, что по данным сервиса по анализу качества воздуха IQAir, концентрация твердых микрочастиц составляет 10,9 мкг/м³, что в 2,2 раза выше рекомендуемого ВОЗ среднегодового значения качества воздуха.

Фото: Скриншот сайта QAir

Кстати, летом режим черного неба действовал несколько недель подряд. В августе его вводили 21 раз. Концентрация пыли была превышена дважды, сероводорода — 9 раз, хлорида водорода — 2 раза, форальдегида и изопропилбензола — по разу.

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#Общество#Омск#Омская область#Загрязнение воздуха#Воздух#Новости#Режим нму#Нму#Юлия Истомина#Обь-Иртышское УГМС
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