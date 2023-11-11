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В Омске на Водниках продают двухэтажный коттедж с русской баней за 95 млн рублей

11 ноября 2023, 09:10
Фото: 1MI
Иллюстрация

В элитном поселке в центре Омска продают коттедж за 95 млн рублей

Дом построили в 2010 году, его площадь составляет 500 кв. м.

В самом центре Омска, на 2-й Кольцевой выставили на продажу двухэтажный коттедж площадью 500 кв. м. Находится он в элитном поселке рядом со Старозагородной рощей и садом имени Гензе. Новый собственник может приобрести его за 95 млн рублей.

Дом построили в 2010 году. На земельном участке площадью 15 соток также находится крытый бассейн, русская баня и зона барбекю.

«Просторный двухэтажный коттедж полностью оснащен мебелью и бытовой техникой европейского производства. В цокольном этаже имеется зона релаксации и хаммам. Ремонт выполнен с применением качественных материалов европейских производителей», — говорится в объявлении.
Фото: Скриншот сайта Циан

В коттедже есть просторная гардеробная, рабочий кабинет, камин и два кресла-качалки рядом с ним. На территории участка выполнено благоустройство, а дорожки вымощены плиткой. Поселок, на территории которого расположен участок, также благоустроен и круглосуточно охраняется.

Напомним, ранее Город55 рассказывал о продаже комнаты стоимостью 490 тысяч рублей. Ее площадь составляет только 9,4 кв. м. Но есть еще одно, но — находится она в аварийном доме по адресу Комсомольский городок, 5а.

Жилье по цене машины. В Омске продают комнату в аварийном доме за 490 000 рублей
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#Общество#Недвижимость#Омск#Продажа#Новости#Объявление#Элитное жилье#Коттедж#Юлия Истомина
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