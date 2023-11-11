В Омске на Водниках продают двухэтажный коттедж с русской баней за 95 млн рублей

В самом центре Омска, на 2-й Кольцевой выставили на продажу двухэтажный коттедж площадью 500 кв. м. Находится он в элитном поселке рядом со Старозагородной рощей и садом имени Гензе. Новый собственник может приобрести его за 95 млн рублей.