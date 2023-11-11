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Школьница с Сахалина победила во всероссийском конкурсе «Большая перемена»

11 ноября 2023, 08:00
Южно-Сахалинская школьница Эмилия Котляр одержала победу в IV сезоне всероссийского конкурса «Большая перемена». Юная островитянка выдержала конкуренцию с 1500 соперниками из всех регионов страны. Награду девятикласснице вручили в международном детском центре «Артек».

Эмилия Котляр — воспитанница лицея № 2 в областной столице. К участию в конкурсе, тема которого в этом году — «Горжусь Россией», школьница готовилась с весны. Сначала она преодолела дистанционный этап, по итогам которого прошла в полуфинал. Вторая часть конкурса состоялась во всероссийском детском центре «Океан», и там Эмилия завоевала право на участие в финале. Сахалинка представила на конкурсе проект по сохранению исторической памяти, который поможет ее землякам создать генеалогическое древо своей семьи. В дальнейшем Эмилия планирует воплотить свою идею в жизнь.

«Я изучила принципы проведения генеалогических исследований. Важно было понять, каким способом вовлечь максимальное количество подростков в изучение истории своей семьи, в составление своих генеалогических древ. Я описала общую концепцию выполнения этой работы, ее принципы, способы продвижения этой идеи. Не скрою, задача не из простых, но я успешно справилась», — рассказала победительница IV сезона конкурса «Большая перемена» Эмилия Котляр.

Сахалинская школьница получила высшую оценку экспертов за свой проект. В разработке девятикласснице помогала наставник «Большой перемены» и научные сотрудники, а также кандидаты исторических наук Сахалинского областного краеведческого музея. За победу в проекте Эмилия получила сертификат на сумму 200 тысяч рублей, который она сможет потратить на образование.

«При желании можно достичь любой вершины. Эмилия доказала это своим примером. Она — большая молодец. Ее стремление и энергичность помогли одержать победу», — отметила советник директора по воспитанию гимназии №3 Южно-Сахалинска Александра Казакова.

Вскоре Эмилия Котляр станет участницей всероссийского мюзикла «Код разума». Его героями будут активисты «Движения Первых» со всей России. Премьера научно-популярной постановки с использованием спецэффектов и элементов циркового шоу состоится в декабре 2023 года в Москве.

Конкурс «Большая перемена» является флагманским проектом «Движения Первых», входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей» и реализуется в рамках национального проекта «Образование». Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) при поддержке Министерства просвещения, а также Министерства науки и высшего образования РФ. Конкурс входит в линейку президентской платформы «Россия — страна возможностей». В Сахалинской области к «Движению Первых» уже присоединились сотни школьников. Развитие молодежного движения поддержал губернатор островного региона Валерий Лимаренко: летом 2023 года на Сахалине состоялся масштабный «Фестиваль Первых», который одновременно проходил в нескольких крупных городах России.

В текущем году во всероссийском конкурсе «Большая перемена» приняли участие почти 3 млн представителей молодежи нашей страны. За время существования проекта к нему присоединились более 5 млн школьников, студентов средних и высших учебных заведений, а также наставников.

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