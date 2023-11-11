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В Омске одобрили проект масштабной реставрации генерал-губернаторского дворца

От фундамента до крыши. Омский генерал-губернаторский дворец ждет реставрация

11 ноября 2023, 10:50
Фото: yandex.ru/maps/

В Омске одобрили проект масштабной реставрации генерал-губернаторского дворца

Разрабатывало проектную документацию общество с ограниченной ответственностью «Самторес-М».

Городу55 стало известно, что музею имени Врубеля выдали положительное заключение госэкспертизы на проект сохранения объекта культурного наследия. Реставрировать собрались генерал-губернаторский дворец на Ленина, 23.

Подрядчика для разработки проектной документации и эскизного проекта реставрации нашли еще в мае прошлого года. Контракт на 7,5 млн рублей получила компания «Самторес-М» из Самары.

Ремонт в генерал-губернаторском дворце будет масштабным и затронет все этажи. На первом этаже собираются обновить гардероб, туалеты, серверную, музейные фонды, экспозиционные и лекционные залы. На втором — отремонтируют экспозиционные залы, помещения для хранения выставочного оборудования, комнату смотрителей, на третьем — кабинет музейных сотрудников и помещение для проведения творческих встреч, а на четвертом — экспозицию «Старый Омск». Помимо этого в рамках реставрации обновят фасад, внутреннюю отделку, фундамент, крышу и внутренние коммуникации.

Добавим, что компания из Самары специализируется на строительстве жилых и нежилых зданий. Ее учредитель и директор — Александр Кузнецов. По итогам прошлого года выручка ООО «Самторес-М» достигла 128,6 млн рублей. Компания часто берется за выполнение проектов сохранения объектов культурного наследия. Только за 2023 год она заключила контракты на общую сумму 153,8 млн рублей.

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#Омск#Музей#Проект#Новости#Историческое здание#Экспертиза#Врубель#Реставрация#Юлия Истомина#Объект культурного наследия
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