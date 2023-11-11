От фундамента до крыши. Омский генерал-губернаторский дворец ждет реставрация

Ремонт в генерал-губернаторском дворце будет масштабным и затронет все этажи. На первом этаже собираются обновить гардероб, туалеты, серверную, музейные фонды, экспозиционные и лекционные залы. На втором — отремонтируют экспозиционные залы, помещения для хранения выставочного оборудования, комнату смотрителей, на третьем — кабинет музейных сотрудников и помещение для проведения творческих встреч, а на четвертом — экспозицию «Старый Омск». Помимо этого в рамках реставрации обновят фасад, внутреннюю отделку, фундамент, крышу и внутренние коммуникации.