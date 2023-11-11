Не простые, а «золотые». В Омской области за месяц цены на яйца подскочили на 13%

В этом году, кстати, омские аграрии собрали худший урожай зерна за последние пять лет. В связи с этим Город55 пообщался с главой Ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Ильей Бариновым и узнал, как это скажется на ценах на хлеб: