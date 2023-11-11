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Не простые, а «золотые». В Омской области за месяц цены на яйца подскочили на 13%

11 ноября 2023, 10:18
Фото: 1MI
Иллюстрация

Цены на яйца в Омской области за месяц выросли на 13%

Омские статистики представили традиционный ежемесячный отсчет с ценами на продукты и непродовольственные товары.

В Омской области цены в октябре увеличились на 1,6%. По данным Омскстата, сильнее всего за месяц подорожали продукты — на 1,88%, а за год стоимость минимального набора продуктов выросла на 6,4%, теперь она составляет 5025,02 рубля.

Заметнее всего подорожали за месяц хлеб (+9%), яйца (+12,65%), крупы и бобовые (+4,01%). Среди непродовольственных товаров сильно увеличилась стоимость телерадиотоваров — на 3,94%. Услуги пассажирского транспорта подорожали в регионе на 12,79%.

Отметим, что топливо в Омской области подорожало на 1,3%, но цена на бензин наоборот снизилась примерно на 2%.

В этом году, кстати, омские аграрии собрали худший урожай зерна за последние пять лет. В связи с этим Город55 пообщался с главой Ассоциации пищевой и перерабатывающей промышленности Омской области Ильей Бариновым и узнал, как это скажется на ценах на хлеб:

В Омской области собрали худший урожай зерна за 5 лет. Что будет с ценами на хлеб
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#Общество#Бизнес#Омск#Омская область#Омскстат#Цены#Статистика#Продукты#Новости#Юлия Истомина
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