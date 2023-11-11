Кто умеет, разгоняйте облака. Омичей снова предупреждают о полярном сиянии

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
В Омской области в ночь с 11 на 12 ноября спрогнозировали появление полярного сияния. О природном явлении жителей региона предупредил руководитель омского планетария Владимир Крупко.
По его словам, вблизи центра Солнца был выброс облака плазмы в сторону Земли, в ночь на воскресенье облако достигнет Земли.
«Конечно, удар слабее, чем 5 ноября, но прогнозируют бурю класса G2, возможно сильнее. Предполагаемое время прибытия около полуночи и далее до утра. Но овал полярных сияний не даст нам наблюдать так долго, уйдет на запад, к москвичам. Кто умеет, разгоняйте облака», — сказал директор планетария.
Вероятность увидеть полярное сияние будет у тех, кто уедет за город — как минимум на 30-50 километров. Хотя 5 ноября наблюдали полярное сияние также и в черте города. Жители Омской области активно делились красочными снимками переливов в небе. Посмотреть эффектные фотографии можно в этом материале: