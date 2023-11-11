Кто умеет, разгоняйте облака. Омичей снова предупреждают о полярном сиянии

Вероятность увидеть полярное сияние будет у тех, кто уедет за город — как минимум на 30-50 километров. Хотя 5 ноября наблюдали полярное сияние также и в черте города. Жители Омской области активно делились красочными снимками переливов в небе. Посмотреть эффектные фотографии можно в этом материале: