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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:20

Updated Сегодня, 05:20

Сегодня ночью у омичей снова будет возможность увидеть полярное сияние

Кто умеет, разгоняйте облака. Омичей снова предупреждают о полярном сиянии

11 ноября 2023, 05:18
Фото: Предоставлено Городу55

Сегодня ночью у омичей снова будет возможность увидеть полярное сияние

Природное явление ожидается ближе к полуночи.

В Омской области в ночь с 11 на 12 ноября спрогнозировали появление полярного сияния. О природном явлении жителей региона предупредил руководитель омского планетария Владимир Крупко.

По его словам, вблизи центра Солнца был выброс облака плазмы в сторону Земли, в ночь на воскресенье облако достигнет Земли.

«Конечно, удар слабее, чем 5 ноября, но прогнозируют бурю класса G2, возможно сильнее. Предполагаемое время прибытия около полуночи и далее до утра. Но овал полярных сияний не даст нам наблюдать так долго, уйдет на запад, к москвичам. Кто умеет, разгоняйте облака», — сказал директор планетария.
СкриншотСкриншот
Скриншот
Фото: Центр прогнозирования космической погоды

Вероятность увидеть полярное сияние будет у тех, кто уедет за город — как минимум на 30-50 километров. Хотя 5 ноября наблюдали полярное сияние также и в черте города. Жители Омской области активно делились красочными снимками переливов в небе. Посмотреть эффектные фотографии можно в этом материале:

Невероятная красота. Над Омской областью появилось полярное сияние
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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Планетарий#Владимир Крупко#Небо#Юлия Истомина#Омский планетарий#Полярное сияние#Природное явление
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