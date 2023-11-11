Компании из КНР вложат деньги в развитие транспорта и туризма в Сахалинской области

Компания «Шаньдун Чжунте Гоцзи Люю Юсянь» заинтересована в развитии международного туризма. Ежегодно граждане КНР совершают более 150 млн поездок по всему миру, и их все чаще привлекает Дальний Восток России. Министерство туризма Сахалинской области уже разработало недельный тур на острова для гостей из Поднебесной. В ближайшее время его выпустят на рынок. Зарубежные туристы будут прибывать на Сахалин прямым рейсом из Харбина.