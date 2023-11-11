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Хоценко добился выделения Омской области больше 15 млрд на выравнивание бюджета

Хоценко добился выделения Омской области больше 15 млрд на выравнивание бюджета

11 ноября 2023, 05:51
Фото: Правительство Омской области
Омская область стала одним из четырех регионов, которые получат дополнительную поддержку в следующем году.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил о поддержке на федеральном уровне предложения по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2024 году.

Для четырех регионов, в числе которых есть и Омская область, в следующем году предусмотрят максимально возможный прирост по дотации — на 30%. Поддержку получат те регионы, в бюджетах которых остается меньше налогов, чем в среднем по стране.

Таким образом, Омская область в следующем году получит больше 15 млрд рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности, что на 3,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году.

«Весомый объем поддержки — результат настойчивой работы, встреч на уровне Президента, Правительства РФ, Совета Федерации. Благодаря финансово-экономическому блоку регионального кабинета министров наши предложения получили обоснование, подтверждающие аргументы и расчеты, а затем и поддержку на уровне федерации, и ощутимый результат. Министерство финансов Омской области сработало очень эффективно», — сообщил Виталий Хоценко.

Добавим, что соответствующее предложение губернатор озвучил месяц назад на парламентских слушаниях по проекту бюджета. Оно касалось закрепления на постоянной основе спецусловий для регионов, в которых уровень бюджетной обеспеченности — невысокий, а доходов остается сильно меньше, чем в среднем по России. Например, в 2022 году в консолидированный бюджет региона поступило 37,4% от объема собранных налогов. По стране этот показатель в среднем был 42,4%.

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#Экономика#Омск#Омская область#Правительство Омской области#Бюджет#Налоги#Новости#Поддержка#Юлия Истомина#Виталий Хоценко#Губернатор Омской области
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