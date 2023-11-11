Хоценко добился выделения Омской области больше 15 млрд на выравнивание бюджета

Добавим, что соответствующее предложение губернатор озвучил месяц назад на парламентских слушаниях по проекту бюджета. Оно касалось закрепления на постоянной основе спецусловий для регионов, в которых уровень бюджетной обеспеченности — невысокий, а доходов остается сильно меньше, чем в среднем по России. Например, в 2022 году в консолидированный бюджет региона поступило 37,4% от объема собранных налогов. По стране этот показатель в среднем был 42,4%.