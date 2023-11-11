Хоценко добился выделения Омской области больше 15 млрд на выравнивание бюджета

Posted Сегодня, 05:51
Published Сегодня, 05:51
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Губернатор Виталий Хоценко сообщил о поддержке на федеральном уровне предложения по дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности в 2024 году.
Для четырех регионов, в числе которых есть и Омская область, в следующем году предусмотрят максимально возможный прирост по дотации — на 30%. Поддержку получат те регионы, в бюджетах которых остается меньше налогов, чем в среднем по стране.
Таким образом, Омская область в следующем году получит больше 15 млрд рублей на выравнивание бюджетной обеспеченности, что на 3,5 млрд рублей больше, чем в 2023 году.
«Весомый объем поддержки — результат настойчивой работы, встреч на уровне Президента, Правительства РФ, Совета Федерации. Благодаря финансово-экономическому блоку регионального кабинета министров наши предложения получили обоснование, подтверждающие аргументы и расчеты, а затем и поддержку на уровне федерации, и ощутимый результат. Министерство финансов Омской области сработало очень эффективно», — сообщил Виталий Хоценко.
Добавим, что соответствующее предложение губернатор озвучил месяц назад на парламентских слушаниях по проекту бюджета. Оно касалось закрепления на постоянной основе спецусловий для регионов, в которых уровень бюджетной обеспеченности — невысокий, а доходов остается сильно меньше, чем в среднем по России. Например, в 2022 году в консолидированный бюджет региона поступило 37,4% от объема собранных налогов. По стране этот показатель в среднем был 42,4%.