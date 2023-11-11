Дрожали окна. Жителей Омской области напугали хлопки в небе, похожие на взрывы

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В редакцию Города55 обратился житель Крутинского района, который в пятницу, 10 ноября, услышал громкие хлопки, похожие на взрывы. Произошло это ориентировочно в три часа дня.
«После гула самолета в небе прозвучал громкий взрыв. Взрывы были такой силы, что даже окна дрожали», — сообщил мужчина.
Такие же «странные» звуки вчера слышали и жители Тюменской области. Как сообщают коллеги из редакции «Наш город», многочисленные сообщения испуганных людей появились в соцсетях.
О том, что же это было, рассказал глава Сладковского района Александр Иванов.
«В течение последних тридцати минут в мой адрес поступили звонки и сообщения, что в северной части района были слышны взрывы. На территории района никаких происшествий не произошло, все спокойно», — отметил Иванов.
Оказалось, что мимо пролетал сверхзвуковой военный самолет. Шум от самолета жители как раз и приняли за звуки взрывов.