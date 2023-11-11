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Дрожали окна. Жителей Омской области напугали хлопки в небе, похожие на взрывы

11 ноября 2023, 06:46
Фото: Город55
Иллюстрация

Жители Омской области 10 ноября испугались странного грохота в небе

Звуки, похожие на взрывы, были слышны 10 ноября около 15.00 часов.

В редакцию Города55 обратился житель Крутинского района, который в пятницу, 10 ноября, услышал громкие хлопки, похожие на взрывы. Произошло это ориентировочно в три часа дня.

«После гула самолета в небе прозвучал громкий взрыв. Взрывы были такой силы, что даже окна дрожали», — сообщил мужчина.

Такие же «странные» звуки вчера слышали и жители Тюменской области. Как сообщают коллеги из редакции «Наш город», многочисленные сообщения испуганных людей появились в соцсетях.

О том, что же это было, рассказал глава Сладковского района Александр Иванов.

«В течение последних тридцати минут в мой адрес поступили звонки и сообщения, что в северной части района были слышны взрывы. На территории района никаких происшествий не произошло, все спокойно», — отметил Иванов.

Оказалось, что мимо пролетал сверхзвуковой военный самолет. Шум от самолета жители как раз и приняли за звуки взрывов.

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#Общество#Происшествия#Самолет#Омск#Омская область#Взрыв#Тюменская область#Новости#Хлопок#Крутинский район#Юлия Истомина
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