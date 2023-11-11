Дорогущие яйца, штраф для дорожников и «парашюты» для экс-директора. Омск за день

Posted Сегодня, 13:45
Published Сегодня, 13:45
Modified Сегодня, 13:45
Updated Сегодня, 13:45
Новость №1. В Омской области цены на яйца за октябрь выросли на 13%
Омскстат рассказал, как изменились цены на продукты и непродовольственные товары за последний месяц. Минимальный набор продуктов сегодня стоит 5025,02 рубля, на 1,88% больше чем в сентябре и на 6,4% дороже чем год назад. Из продуктов заметнее всего подорожали яйца (+12,65%), хлеб (+9%), крупы и бобовые (+4%). Цены на услуги пассажирского транспорта также сильно подскочили — на 12,69%. Хорошая новость тоже есть — бензин подешевел на 2%.
Новость №2. Со строительной фирмы взыскали 500 тысяч за ремонт трехлетней давности
Омское УДХБ через суд пыталось взыскать с омской строительной фирмы «Континент» 3 млн рублей за ремонт улицы Магистральной в Нефтяниках. Контракт с компанией Абгара Айрапетяна заключили в январе 2020 года, за ремонт Магистральной «СФ „Континент“ должен был получить 105 млн рублей, но из-за экономии стройматериалов сумма уменьшилась на 5,5 млн рублей. Так как на отремонтированной улице нашли четыре нарушения, каждое из них УДХБ оценило в 740 тысяч рублей. Но суд с такой суммой не согласился и снизил размер неустойки до 500 тысяч.
Новость №3. Четыре месяца сотрудникам колледжа в Черлаке не платили стимулирующие выплаты
Педагоги и мастера производственного обучения в Черлакском филиале Сибирского профессионального колледжа с июня остались без стимулирующих выплат. Выполняя как обычно дополнительную работу, сотрудники стали получать на несколько тысяч меньше. Произошло это из-за того, что в зарплатном фонде не осталось денег. Они якобы ушли на выплаты уволившимся пенсионерам. Из колледжа как раз ушел на пенсию директор Анатолий Борилов. Как объяснило отсутствие выплат руководство колледжа и министерство образования, рассказываем в этом материале: