Дорогущие яйца, штраф для дорожников и «парашюты» для экс-директора. Омск за день

Омское УДХБ через суд пыталось взыскать с омской строительной фирмы «Континент» 3 млн рублей за ремонт улицы Магистральной в Нефтяниках. Контракт с компанией Абгара Айрапетяна заключили в январе 2020 года, за ремонт Магистральной «СФ „Континент“ должен был получить 105 млн рублей, но из-за экономии стройматериалов сумма уменьшилась на 5,5 млн рублей. Так как на отремонтированной улице нашли четыре нарушения, каждое из них УДХБ оценило в 740 тысяч рублей. Но суд с такой суммой не согласился и снизил размер неустойки до 500 тысяч.