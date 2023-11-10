Зарплата до 57 тысяч. В омском минтруда открыли полтора десятка вакансий

Posted Сегодня, 03:04
Published Сегодня, 03:04
Modified Сегодня, 04:50
Updated Сегодня, 04:50
В министерстве труда и социального развития Омской области сегодня, 10 ноября, опубликовали свежие вакансии. Заявки от желающих трудиться на государственной службе будут принимать в течение трех недель.
Так, в Полтавском и Одесском районах требуются начальники отделов. Руководителям готовы предложить зарплату от 49 000 до 57 000 рублей. В эти же районы требуются и главные специалисты, им обещают платить от 27 000 до 37 000 рублей.
Также вакансии главных специалистов открыты в правовом департаменте, департаменте социальной поддержки, департаменте финансово-экономического обеспечения, департамент социального обслуживания и аналитическом отделе. Зарплата — от 30 000 до 40 000 рублей.
В департамент социального обслуживания требуется ведущий специалист на зарплату от 27 000 до 37 000 рублей. В департаменте занятости на подобной должности готовы платить от 27 000 до 30 000 рублей.
Кандидатам необходимо иметь высшее образование, опыт государственной службы, знать законы Российской Федерации.
Ранее большинство омичей призналось, что им приходится трудиться в нерабочее время. Чаще всего решением рабочих вопросов в свободное время занимаются дизайнеры, инженеры и главные бухгалтеры.