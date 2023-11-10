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Published Сегодня, 12:51

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Updated Сегодня, 13:35

Омская предпринимательница Полежаева заплатила кредиторам

В суде выяснилось, что Натела Полежаева закрыла свои долги

10 ноября 2023, 12:51
Фото: Николай Эйхвальд / Город55

Омская предпринимательница Полежаева заплатила кредиторам

Производство по делу о банкротстве предпринимательницы уже прекращено.

Арбитражный суд Омской области принял решение по делу о признании несостоятельным должником предпринимательницы Нателы Полежаевой. Город55 уже писал о том, что Полежаева проходит процедуру банкротства, но теперь выяснилось, что долги уже закрыты

— Суд определил, — говорится в решении, — признать требования кредиторов Полежаевой Нателы Олеговны погашенными. Прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Полежаевой Нателы Олеговны.

Отметим, что в сентябре предпринимательница рассказывала Городу55 о планах неназванной финансовой группы закрыть ее долги, чтобы в дальнейшем сделать один из важнейших ее активов, санаторий «Рассвет», военным госпиталем.

— Это примерно та самая история, — рассказала Полежаева по телефону. — Сейчас пошло движение в этом самом направлении…

Говорить что-то более конкретное, по словам предпринимательницы, пока рано. Она уточнила, что в ближайшее время будет свернута процедура банкротства двух связанных с ней юридических лиц.

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#Бизнес#Новости#Натела Полежаева#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве
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