В суде выяснилось, что Натела Полежаева закрыла свои долги

Posted Сегодня, 12:51
Published Сегодня, 12:51
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Арбитражный суд Омской области принял решение по делу о признании несостоятельным должником предпринимательницы Нателы Полежаевой. Город55 уже писал о том, что Полежаева проходит процедуру банкротства, но теперь выяснилось, что долги уже закрыты
— Суд определил, — говорится в решении, — признать требования кредиторов Полежаевой Нателы Олеговны погашенными. Прекратить производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Полежаевой Нателы Олеговны.
Отметим, что в сентябре предпринимательница рассказывала Городу55 о планах неназванной финансовой группы закрыть ее долги, чтобы в дальнейшем сделать один из важнейших ее активов, санаторий «Рассвет», военным госпиталем.
— Это примерно та самая история, — рассказала Полежаева по телефону. — Сейчас пошло движение в этом самом направлении…
Говорить что-то более конкретное, по словам предпринимательницы, пока рано. Она уточнила, что в ближайшее время будет свернута процедура банкротства двух связанных с ней юридических лиц.