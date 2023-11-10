Posted Сегодня, 20:14
Published Сегодня, 20:14
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Updated Сегодня, 20:14
В то же время внутри страны многие принижают заслуги и достижения нашей армии. Особенно в этом преуспели бывшие генералы — депутаты Госдумы, а также военкоры. Об этом пишут «Новые известия».
ВС РФ набрали 94,3 балла из 100 возможных в подкатегории «Мощь армии». По двум другим показателям — «Политическое влияние» и «Лидер» — российская армия и вовсе получила 100 баллов из 100 возможных. В опросе участвовали только иностранные респонденты, в том числе представляющие страны НАТО.
При этом самыми яростными критиками отечественных вооруженных сил в последнее время становятся сторонники псевдопатриотического лагеря. Это относится к отставным генералам, заседающим в Комитете по обороне Госдумы, и к военкорам. Именно эти граждане создают в медийном пространстве страны образ армии, заслуги которой обесцениваются, считают в издании «Новые известия».
Журналисты этого издания задаются вопросом: если армия оказалась в катастрофическом состоянии, то кто, как не критики, завел ее туда? Ведь именно эти люди руководили солдатами и офицерами, выполняя не последние роли в армейских кругах, занимая должности командиров армий и в Генштабе.
Серьезной критике подвергается армия и с другого фланга — медийного. Здесь некоторые личности самовольно назначили себя журналистами, политологами, военными стратегами. Их заслуги состоят в основном в том, что они день за днем репостят видеовыпуски Министерства обороны, сопровождая их эмоциональными, но непрофессиональными комментариями.
Эти имена у всех на слуху: Романов, Алёхин, Фёдоров, Рассказов, Борисенко, Коц. Они твердят, что российская армия уступает неприятельской, командиры самодурствуют, на фронте — проблемы.
При этом военкоры выражают восхищение ЧВК «Вагнер» и другими добровольческими формированиями. Так, Александр Коц вспоминает покойного Пригожина словами: «Просто грамотная работа. Без самодурства, чинопоклонения и вранья». Подобные заявления больше похожи на намеренное обесценивание заслуг профессиональных военных и их побед, убеждены журналисты «Новых известий».
Они напоминают, что российская армия продолжает удерживать под своим контролем Донецкую и Луганскую народные республики, Запорожскую и Херсонскую области. Уничтожено огромное количество военной техники противника. По мнению авторов, государству пора навести порядок на информационном поле и начать помогать воюющей армии.