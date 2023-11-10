В США армию России считают лучшей, но военкоры и экс-генералы РФ с этим не согласны

Журналисты этого издания задаются вопросом: если армия оказалась в катастрофическом состоянии, то кто, как не критики, завел ее туда? Ведь именно эти люди руководили солдатами и офицерами, выполняя не последние роли в армейских кругах, занимая должности командиров армий и в Генштабе.