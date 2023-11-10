В Омской области водитель перевозил скот без документов и пытался подкупить полицию

По версии следователей, 20 сентября нынешнего года фигурант перевозил крупно-рогатый скот без сопроводительных документов. Чтобы автомобиль пропустили, мужчина пытался передать полицейскому 15 тысяч рублей. Однако сотрудник правоохранительных органов от такого вознаграждения отказался.