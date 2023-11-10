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В Омской области водитель перевозил скот без документов и пытался подкупить полицию

10 ноября 2023, 04:52
Фото: 1MI
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В Омской области мужчина пойдет под суд за попытку дать полицейскому взятку

Сотрудник правоохранительных органов от 15 тысяч рублей отказался, а водитель стал фигурантом уголовного дела.

В Исилькульском суде Омской области рассмотрят дело о попытке дачи взятки полицейскому. На скамье подсудимых окажется житель Сызрани Самарской области, рассказали 10 ноября в пресс-службе Облсуда.

По версии следователей, 20 сентября нынешнего года фигурант перевозил крупно-рогатый скот без сопроводительных документов. Чтобы автомобиль пропустили, мужчина пытался передать полицейскому 15 тысяч рублей. Однако сотрудник правоохранительных органов от такого вознаграждения отказался.

На водителя завели головное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу.

В Омской области 50-летний мужчина пойдет под суд за взятку полицейскому
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#Происшествия#Омская область#Уголовное дело#Взятка#Судебное заседание#Административная ответственность#Евгений Игишев
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