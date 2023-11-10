В Омской области водитель перевозил скот без документов и пытался подкупить полицию

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Published Сегодня, 04:52
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В Исилькульском суде Омской области рассмотрят дело о попытке дачи взятки полицейскому. На скамье подсудимых окажется житель Сызрани Самарской области, рассказали 10 ноября в пресс-службе Облсуда.
По версии следователей, 20 сентября нынешнего года фигурант перевозил крупно-рогатый скот без сопроводительных документов. Чтобы автомобиль пропустили, мужчина пытался передать полицейскому 15 тысяч рублей. Однако сотрудник правоохранительных органов от такого вознаграждения отказался.
На водителя завели головное дело за покушение на дачу взятки должностному лицу.