В Омском городском Совете прошли публичные слушания по бюджету

Posted Сегодня, 08:15
Published Сегодня, 08:15
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Сегодня, 10 ноября, в зале пленарных заседаний Омского городского совета прошли публичные слушания по проекту решения «О бюджете города Омска на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов». Этот формат предполагал доклад директора профильного департамента городской администрации Ольги Илютиковой, выступления всех желающих, которые могли записаться заранее, и последующие прения.
— Слушания — это очень важная составляющая работы над бюджетом, — рассказал перед началом мероприятия председатель городского Совета Владимир Корбут. — Важно, чтобы люди понимали, что бюджет обсуждается на всех уровнях. В этом году мы начали его обсуждать на основе не только прогнозов социально-экономического развития, но и наказов жителей разных микрорайонов города. Главная задача на сегодня при планировании бюджета — чтобы муниципалитет имел свои средства и мог финансировать развитие города во всех сферах.
Все прошло в соответствии с регламентом. Ольга Илютикова рассказала собравшимся об основных параметрах главного финансового документа города: доходы за 2024 год, согласно текущей редакции, составят 34,08 млрд рублей, расходы — 35,415 млрд. Основным бюджетообразующим налогом останется налог на доходы физических лиц, основной статьей расходов — социальная сфера (в нее пойдут 54% всех бюджетных денег). Администрация города продолжит работу по обеспечению долгосрочной финансовой устойчивости муниципалитета, Омск будет и дальше участвовать в реализации национальных проектов и ряда других программ.
Дальше была очередь записавшихся. В общей сложности выступлений было более десятка, и существенная их часть сводилась к выражению благодарности властям за проделанную работу. Наталья Науменко говорила о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», Юлия Ремыга — об асфальтировании улиц в Немецком поселке («Асфальта положили даже больше, чем мы рассчитывали», — рассказала она), Елена Саган — об инициативном бюджетировании на примере микрорайона «Чкаловский-1». Темирбулат Кузбаков показал, как реализовывал инициативные проекты «Аптечный переулок» и «Радужный дворик», и уточнил, что готов работать в том же направлении и дальше.
Звучали и пожелания на будущее. Егор Канунников рассказал, что 92-му лицею нужны теплый переход в переданное ему здание и третий этаж для актового зала. Алена Безбородова говорила о необходимости уличного освещения в поселке Большие Поля, Юрий Александров поднял тему безопасности в школах. По его мнению, перед образовательными учреждениями нужно строить КПП, а к охране следует привлекать местные фирмы: иногородние ЧОПы выводят деньги в другие регионы, что негативно отражается на налоговой базе.
Присутствовавшая на слушаниях вице-мэр Инна Елецкая выразила готовность встретиться с Александровым и обсудить его предложения более детально. В любом случае тема безопасности школ и детсадов у администрации на особом контроле: по словам Елецкой, на эти цели планируется потратить не меньше 220 млн рублей.
Все прозвучавшие сегодня предложения будут изучены депутатами и станут предметом обсуждения в профильном комитете Городского совета — по финансово-бюджетным вопросам. Те из них, которые получат поддержку большинства, могут быть включены в проект бюджета. Однако в любом случае это только начало большой работы.
— После публичных слушаний бюджет идет в комитеты Городского совета, — рассказал депутат Алексей Провозин, глава комитета ГС по вопросам экономического развития. — Каждый комитет рассматривает ту часть бюджета, на которой специализируется, после чего бюджет поступает в первое чтение. Когда депутаты его утверждают, корректировать основные параметры уже нельзя. Внутри, скажем, департамента культуры, мы можем что-то передвинуть, но забрать эти деньги у департамента нельзя…
Текущий вариант бюджета-2024 Провозин назвал «рабочим». В любом случае даже после трех чтений документ ждет существенное редактирование, которое будет происходить в течение большей части следующего года. Благодаря слушаниям участие в этом процессе смогли принять и рядовые омичи.