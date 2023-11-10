В Омском городском Совете прошли публичные слушания по бюджету

Дальше была очередь записавшихся. В общей сложности выступлений было более десятка, и существенная их часть сводилась к выражению благодарности властям за проделанную работу. Наталья Науменко говорила о реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», Юлия Ремыга — об асфальтировании улиц в Немецком поселке («Асфальта положили даже больше, чем мы рассчитывали», — рассказала она), Елена Саган — об инициативном бюджетировании на примере микрорайона «Чкаловский-1». Темирбулат Кузбаков показал, как реализовывал инициативные проекты «Аптечный переулок» и «Радужный дворик», и уточнил, что готов работать в том же направлении и дальше.