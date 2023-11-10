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Published Сегодня, 03:52

Modified Сегодня, 04:39

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В Омске гражданин Азербайджана оформил сим-карты на чужие паспорта и получил срок

10 ноября 2023, 03:52
Фото: 1MI
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В Омске осудили агента сотовой связи за оформление сим-карт на чужие паспорта

Всего подсудимый заключил 35 договоров без ведома владельцев.

В Омске осудили 35-летнего гражданина Азербайджана, подключавшего абонентские номера без ведома владельцев. В 2021–2022 годах мужчина работал агентом по заключению договоров в одной из компаний сотовой связи. Используя чужие паспортные данные, подсудимый оформил 35 сим-карт.

Как рассказали в региональной прокурате, мужчина «причинил вред критической информационной инфраструктуре».

Подсудимый вину не признал. Ему назначили наказание — 3 года условно.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Наказание#Сотовые операторы#Евгений Игишев#Мобильная связь
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