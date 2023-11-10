В Омске гражданин Азербайджана оформил сим-карты на чужие паспорта и получил срок

В Омске осудили 35-летнего гражданина Азербайджана, подключавшего абонентские номера без ведома владельцев. В 2021–2022 годах мужчина работал агентом по заключению договоров в одной из компаний сотовой связи. Используя чужие паспортные данные, подсудимый оформил 35 сим-карт.