В Омске гражданин Азербайджана оформил сим-карты на чужие паспорта и получил срок

Posted Сегодня, 03:52
Published Сегодня, 03:52
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Updated Сегодня, 04:39
В Омске осудили 35-летнего гражданина Азербайджана, подключавшего абонентские номера без ведома владельцев. В 2021–2022 годах мужчина работал агентом по заключению договоров в одной из компаний сотовой связи. Используя чужие паспортные данные, подсудимый оформил 35 сим-карт.
Как рассказали в региональной прокурате, мужчина «причинил вред критической информационной инфраструктуре».
Подсудимый вину не признал. Ему назначили наказание — 3 года условно.