Ушел на рыбалку и не вернулся. В Омской области ищут бесследно пропавшего мужчину

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:13
Updated Сегодня, 11:13
В сообщении указано, что мужчина проживает в селе Троицкое Омского района. 5 ноября он ушел на рыбалку, однако домой так и не вернулся.
Среди примет, по которым можно узнать пропавшего, следующие: рост 182 см, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в камуфлированный костюм зеленого цвета.
Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит жителей региона сообщать любую информацию, связанную с пропавшим, по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.