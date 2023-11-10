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Published Сегодня, 11:10

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Ушел на рыбалку и не вернулся. В Омской области ищут бесследно пропавшего мужчину

10 ноября 2023, 11:10
Фото: Midjourney
Иллюстрация

Житель Омской области ушел на рыбалку и бесследно пропал

Сообщение о поисках появилось в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» в соцсети.

В сообщении указано, что мужчина проживает в селе Троицкое Омского района. 5 ноября он ушел на рыбалку, однако домой так и не вернулся.

Среди примет, по которым можно узнать пропавшего, следующие: рост 182 см, нормальное телосложение, черные волосы и карие глаза. В день исчезновения он был одет в камуфлированный костюм зеленого цвета.

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» просит жителей региона сообщать любую информацию, связанную с пропавшим, по телефону горячей линии: 8-800-700-54-52 или 112.

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