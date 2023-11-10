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В Омске во время урока на голову шестиклассника упал кусок штукатурки

Ударило прямо на уроке. В Омске на голову шестиклассника упал кусок штукатурки

10 ноября 2023, 10:25
Фото: СУ СК РФ по Омской области

В Омске во время урока на голову шестиклассника упал кусок штукатурки

Городская администрация обратила внимание на инцидент, но в историю также включились следователи.

Сотрудники СУ СК РФ по Омской области проводят доследственную проверку по инциденту в одном из образовательных учреждений города. Сегодня днем, 10 ноября, в школе № 91 по улице 24-я Северная пострадал ребенок.

По данным следствия, шестиклассник во время урока получил черепно-мозговую травму. На его голову в какой-то момент упал кусок потолочной штукатурки.

Фото: СУ СК РФ по Омской области

Мальчика доставили в травмпункт. Мэр Омска Сергей Шелест поручил своему заместителю по социальному блоку Инне Елецкой узнать подробности произошедшего.

Следователи выясняют все обстоятельства и причины инцидента. Сотрудники регионального следкома видят в этом признаки преступления по ст. 293 УК РФ (халатность).

Отметим, что школа № 91 уже фигурировала в новостях летом 2022 года. Родителям учеников сообщали, что она находится в аварийном состоянии из-за трещины на фасаде. Правда, к очередному учебному году ее не отремонтировали. В связи с этим к началу осени пришлось закрыть одно из зданий учреждения. Дети при этом продолжали учиться, а набор в первый класс не прекращался.

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#Происшествия#Омск#Омская область#Школа#Травмирование ребенка#Ребенок#Новости#Халатность#Пострадал ребенок#СУ СКР Омской области#Алина Ясинская
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