Ударило прямо на уроке. В Омске на голову шестиклассника упал кусок штукатурки

Posted Сегодня, 10:25
Published Сегодня, 10:25
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
Сотрудники СУ СК РФ по Омской области проводят доследственную проверку по инциденту в одном из образовательных учреждений города. Сегодня днем, 10 ноября, в школе № 91 по улице 24-я Северная пострадал ребенок.
По данным следствия, шестиклассник во время урока получил черепно-мозговую травму. На его голову в какой-то момент упал кусок потолочной штукатурки.
Мальчика доставили в травмпункт. Мэр Омска Сергей Шелест поручил своему заместителю по социальному блоку Инне Елецкой узнать подробности произошедшего.
Следователи выясняют все обстоятельства и причины инцидента. Сотрудники регионального следкома видят в этом признаки преступления по ст. 293 УК РФ (халатность).
Отметим, что школа № 91 уже фигурировала в новостях летом 2022 года. Родителям учеников сообщали, что она находится в аварийном состоянии из-за трещины на фасаде. Правда, к очередному учебному году ее не отремонтировали. В связи с этим к началу осени пришлось закрыть одно из зданий учреждения. Дети при этом продолжали учиться, а набор в первый класс не прекращался.