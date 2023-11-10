Ударило прямо на уроке. В Омске на голову шестиклассника упал кусок штукатурки

Отметим, что школа № 91 уже фигурировала в новостях летом 2022 года. Родителям учеников сообщали, что она находится в аварийном состоянии из-за трещины на фасаде. Правда, к очередному учебному году ее не отремонтировали. В связи с этим к началу осени пришлось закрыть одно из зданий учреждения. Дети при этом продолжали учиться, а набор в первый класс не прекращался.