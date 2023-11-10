Ученые из Испании увидели следы трепанации черепа в скелете медного века

Posted Сегодня, 16:06
Published Сегодня, 16:06
Modified Сегодня, 16:09
Updated Сегодня, 16:09
В районе её виска были обнаружены два отверстия, одно размером 53 на 31 мм, другое — 32 на 12 мм. Об этом пишет RTVI со ссылкой на журнал International Journal of Paleopathology.
Ученые пришли к выводу, что эти отверстия не образовались в результате удара, так как нет трещин и они имеют ровные края. Вероятнее всего, их сделали с помощью скобления кости. Этот метод предполагает использование каменного инструмента, который постепенно разрушает свод черепа для создания отверстия. Возможно, женщину фиксировали или давали психоактивные вещества, чтобы она не чувствовала боли.
Ученые обнаружили, что женщина пережила обе операции и после второй прожила еще несколько месяцев. В районе раны были видны следы заживления кости.
Ученым не удалось установить причину проведения трепанаций. Они также обнаружили следы трех заживших переломов трех правых ребер, но эти травмы, по-видимому, не связаны друг с другом.
Интересно, что несмотря на риски воспаления при таких операциях, ученым не удалось обнаружить признаки инфекции или воспалительных процессов. В этой части черепа проходит много кровеносных сосудов, поэтому случаи трепанации в этой области в доисторическое время были редкими.