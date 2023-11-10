Ученые из Испании увидели следы трепанации черепа в скелете медного века

Ученые пришли к выводу, что эти отверстия не образовались в результате удара, так как нет трещин и они имеют ровные края. Вероятнее всего, их сделали с помощью скобления кости. Этот метод предполагает использование каменного инструмента, который постепенно разрушает свод черепа для создания отверстия. Возможно, женщину фиксировали или давали психоактивные вещества, чтобы она не чувствовала боли.