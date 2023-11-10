Участники ММФ БРИКС+ из 63 стран обсудят развитие городской среды

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Примерно 2000 участников форума прибыли из других стран, причём не только из участвующих в БРИКС. Среди делегатов были представители СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии, пишет rosbalt.ru.
Главными темами форума стали: туризм, IT-сфера, охрана здоровья, урбанистика и другие. В деловую программу включили 120 мероприятий.
Напомним, ММФ БРИКС+ проводится уже в пятый раз. Форум — это площадка, на которой формируется интеллектуальная повестка для международного муниципального сообщества.
По словам начальника департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергея Черемина, фактором, способствующим взаимопониманию стран БРИКС+, становятся схожие тенденции в процессе урбанизации.
Следует отметить, что знак «плюс» появился в аббревиатуре БРИКС на фоне того, что всё больше стран выражают желание вступить в эту международную организацию.
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в числе желающих уже 25 государств.
С 1 января следующего года полноправными членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Таким образом, в организации будет уже 11 членов.
Согласно статистике, на долю БРИКС сейчас приходится 25% мирового ВВП. После вступления новых членов данная структура станет ещё более влиятельной. По оценкам Bloomberg Economics, к 2040 году на страны БРИКС будет приходиться около 50% мирового промышленного производства.