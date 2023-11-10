Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:53

Published Сегодня, 11:53

Modified Сегодня, 11:58

Updated Сегодня, 11:58

Участники ММФ БРИКС+ из 63 стран обсудят развитие городской среды

Участники ММФ БРИКС+ из 63 стран обсудят развитие городской среды

10 ноября 2023, 11:53
Фото: Пресс-служба ММФ БРИКС+
9–10 ноября в Санкт-Петербурге проходит Международный муниципальный форум БРИКС+. Его участниками стали 7 000 бизнесменов, экспертов, политиков, чиновников и общественных деятелей из 63 государств.

Примерно 2000 участников форума прибыли из других стран, причём не только из участвующих в БРИКС. Среди делегатов были представители СНГ, Латинской Америки, Ближнего Востока, Африки и Азии, пишет rosbalt.ru.

Главными темами форума стали: туризм, IT-сфера, охрана здоровья, урбанистика и другие. В деловую программу включили 120 мероприятий.

Напомним, ММФ БРИКС+ проводится уже в пятый раз. Форум — это площадка, на которой формируется интеллектуальная повестка для международного муниципального сообщества.

По словам начальника департамента внешнеэкономических и международных связей Москвы Сергея Черемина, фактором, способствующим взаимопониманию стран БРИКС+, становятся схожие тенденции в процессе урбанизации.

Следует отметить, что знак «плюс» появился в аббревиатуре БРИКС на фоне того, что всё больше стран выражают желание вступить в эту международную организацию.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что в числе желающих уже 25 государств.

С 1 января следующего года полноправными членами БРИКС станут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. Таким образом, в организации будет уже 11 членов.

Согласно статистике, на долю БРИКС сейчас приходится 25% мирового ВВП. После вступления новых членов данная структура станет ещё более влиятельной. По оценкам Bloomberg Economics, к 2040 году на страны БРИКС будет приходиться около 50% мирового промышленного производства.

Подпишитесь
Террор, судимости, сексуальные домогательства. Что творится в омских детдомах
Сегодня, 07:44
Концентрация примесей в воздухе превышена в 2 раза. В Омске ввели режим черного неба
Сегодня, 02:29
Подписано и. о. Уральской «Бруснике» отдали 56 гектаров Левобережья под застройку
Сегодня, 11:35
Алтайский след. Что не так с контрактом на строительство школы в Исилькуле
Сегодня, 03:01
Шок. Ударило прямо на уроке. В Омске на голову шестиклассника упал кусок штукатурки
Сегодня, 10:25
Представительство Омской области в Москве провело конференцию на 2 млн рублей
Сегодня, 11:06