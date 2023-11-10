Травматолог рассказал, какие продукты полезны для здоровья суставов

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
Холодноводная рыба, такая как лосось, тунец, сардины и скумбрия, содержат омега-3 жирные кислоты. Они уменьшают воспаление и могут предотвратить артриты, пишет Pravda.Ru.
Орехи и семечки также содержат омега-3 жирные кислоты и обладают противовоспалительными свойствами.
Перцы разных цветов (красный, желтый, зеленый и оранжевый) — отличные источники витамина С. Витамин С важен для здоровья хрящей.
Молочные продукты, такие как молоко, йогурт, сыр и творог, являются источником кальция для костей и суставов.
Яйца, рыба и нежирные сорта мяса содержат витамин D, который помогает усваиванию кальция. Поэтому их часто рекомендуют принимать вместе.
Брокколи, капуста и другие продукты с высоким содержанием клетчатки улучшают пищеварение и выводят продукты обмена из организма, которые могут повреждать суставы.
Апельсины, морковь, тыква, дыня и манго полезны благодаря антиоксидантам. Они снижают воспаление и отёк.
Холодец, также известный как заливное или студень, традиционно считается полезным для суставов. Он богат коллагеном и мукополисахаридами. Коллаген — это белок, который есть в костях, коже и соединительной ткани животных. В процессе приготовления холодца, когда мясо и кости долго варятся, коллаген превращается в желатин. Желатин содержит аминокислоты, которые способствуют восстановлению и регенерации хрящевой ткани. Аминокислоты глицин и пролин, которые содержатся в желатине, считаются важными для здоровья суставов.
Включение этих продуктов в рацион может помочь сохранить здоровье суставов, особенно у пожилых людей.