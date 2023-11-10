Травматолог рассказал, какие продукты полезны для здоровья суставов

Холодец, также известный как заливное или студень, традиционно считается полезным для суставов. Он богат коллагеном и мукополисахаридами. Коллаген — это белок, который есть в костях, коже и соединительной ткани животных. В процессе приготовления холодца, когда мясо и кости долго варятся, коллаген превращается в желатин. Желатин содержит аминокислоты, которые способствуют восстановлению и регенерации хрящевой ткани. Аминокислоты глицин и пролин, которые содержатся в желатине, считаются важными для здоровья суставов.