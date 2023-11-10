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Published Сегодня, 10:16

Modified Сегодня, 10:20

Updated Сегодня, 10:20

Травматолог рассказал, какие продукты полезны для здоровья суставов

10 ноября 2023, 10:16
Чтобы поддерживать здоровье суставов, нужно включать в свой рацион определенные продукты. Они помогают питанию суставных тканей и обладают противовоспалительными свойствами. Травматолог-ортопед Олесь Тихонов перечислил полезные продукты для суставов.

Холодноводная рыба, такая как лосось, тунец, сардины и скумбрия, содержат омега-3 жирные кислоты. Они уменьшают воспаление и могут предотвратить артриты, пишет Pravda.Ru.

Орехи и семечки также содержат омега-3 жирные кислоты и обладают противовоспалительными свойствами.

Перцы разных цветов (красный, желтый, зеленый и оранжевый) — отличные источники витамина С. Витамин С важен для здоровья хрящей.

Молочные продукты, такие как молоко, йогурт, сыр и творог, являются источником кальция для костей и суставов.

Яйца, рыба и нежирные сорта мяса содержат витамин D, который помогает усваиванию кальция. Поэтому их часто рекомендуют принимать вместе.

Брокколи, капуста и другие продукты с высоким содержанием клетчатки улучшают пищеварение и выводят продукты обмена из организма, которые могут повреждать суставы.

Апельсины, морковь, тыква, дыня и манго полезны благодаря антиоксидантам. Они снижают воспаление и отёк.

Холодец, также известный как заливное или студень, традиционно считается полезным для суставов. Он богат коллагеном и мукополисахаридами. Коллаген — это белок, который есть в костях, коже и соединительной ткани животных. В процессе приготовления холодца, когда мясо и кости долго варятся, коллаген превращается в желатин. Желатин содержит аминокислоты, которые способствуют восстановлению и регенерации хрящевой ткани. Аминокислоты глицин и пролин, которые содержатся в желатине, считаются важными для здоровья суставов.

Включение этих продуктов в рацион может помочь сохранить здоровье суставов, особенно у пожилых людей.

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