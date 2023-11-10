Топ-8 растительных альтернатив животному белку

Седьмой источник — нут. В 100 граммах нута содержится около 19 граммов белка, что значительно больше, чем в шпинате. Белок в нуте является полноценным, содержащим все необходимые аминокислоты для организма. Нут имеет низкий гликемический индекс, что означает, что он не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови после приема пищи.