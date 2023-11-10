Топ-8 растительных альтернатив животному белку

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:40
Updated Сегодня, 10:40
Первый источник — кедровые орехи. В 100 граммах этих орехов содержится необходимая для здоровья человека суточная норма белка. Орехи являются полезными для вегетарианцев, так как они компенсируют «белковый голод» и обеспечивают организм аминокислотами, жирами и витаминами. Растительный белок кедровых орехов очень похож на белок тканей человека, поэтому усваивается организмом на 99%, пишет Pravda.Ru.
Второй источник — соя. Она содержит все необходимые аминокислоты для полноценного питания. Растительный белок из сои легче усваивается организмом, чем животный белок. Важно выбирать качественное соевое мясо без добавок и искусственных ингредиентов.
Третий источник — соевые сыры. Они являются отличным источником растительного белка. В 100 граммах соевого сыра содержится примерно 30 граммов белка, что больше, чем в мясе.
Четвертый источник — чечевица. Количество белка в чечевице зависит от ее сорта и способа приготовления. Обычно в 100 граммах вареной чечевицы содержится около 9 граммов белка. Чечевица также богата пищевыми волокнами, что помогает нормализовать пищеварение и поддерживать здоровый уровень сахара в крови.
Пятый источник — киноа. Она содержит все 9 необходимых аминокислот, делая ее полноценным источником белка. В 100 граммах киноа содержится примерно 14 граммов белка, что меньше, чем в мясе, но все равно является хорошим источником белка, особенно для тех, кто предпочитает растительные продукты.
Шестой источник — арахис. В 100 граммах арахиса содержится около 25 граммов белка. Арахис также богат полезными жирами, витамином Е и минералами, такими как магний и фосфор.
Седьмой источник — нут. В 100 граммах нута содержится около 19 граммов белка, что значительно больше, чем в шпинате. Белок в нуте является полноценным, содержащим все необходимые аминокислоты для организма. Нут имеет низкий гликемический индекс, что означает, что он не вызывает резкого повышения уровня сахара в крови после приема пищи.
Восьмой источник — шпинат. В 100 граммах свежего шпината содержится около 2,9 граммов белка. Шпинат может быть полезным дополнением к рациону, особенно для вегетарианцев и веганов.