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Published Сегодня, 07:27

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Способы предотвратить буллинг в школе: советы психолога

Способы предотвратить буллинг в школе: советы психолога

10 ноября 2023, 07:27
Фото: 1MI
Объектами травли часто становятся дети-жертвы, которых слишком строго воспитывают и не разрешают говорить.

Каждый родитель, когда отправляет своего ребенка в школу, беспокоится не только о его учебных успехах, но и о возможной травле со стороны одноклассников. Детский психолог Наталья Наумова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как избежать этого и не стать изгоями.

Она подчеркнула, что все проблемы начинаются семьей. Ключевое значение имеет то, как родители относятся к своим детям. Они должны проявлять уважение, не подавлять их и давать возможность высказывать свое мнение.

Психолог подняла вопрос о том, как предотвратить травлю уже на самом начальном этапе. Она рекомендует в большинстве случаев игнорировать насмешки, показывая реакцию, которую обидчики не ожидают. Их можно рассматривать как незначительных муравьев и просто не обращать на них внимание. Главное — не позволить себе стать жертвой и не дать им видеть ваш страх. Если нет эмоциональной реакции, то нет и интереса продолжать издеваться над ребенком.

Если ребенок стал жертвой травли в школе, то необходимо обязательно сообщить об этом классному руководителю. Молчание недопустимо, уверена психолог. В школе есть правила, и обидчиков накажут. Однако все меняется, если на ребенка нападают группой на улице.

В такой ситуации необходимо сохранять спокойствие и не показывать свои эмоции. Нужно смотреть на них строго и равнодушно, чтобы показать, что их действия вас не задевают. Как правило, отсутствие эмоций оставляет без возможности начать драку. Обидчики теряют интерес к жертве. Такое поведение и внутренняя уверенность ребенка часто позволяют предотвращать проблему.

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