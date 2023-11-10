Способы предотвратить буллинг в школе: советы психолога

Психолог подняла вопрос о том, как предотвратить травлю уже на самом начальном этапе. Она рекомендует в большинстве случаев игнорировать насмешки, показывая реакцию, которую обидчики не ожидают. Их можно рассматривать как незначительных муравьев и просто не обращать на них внимание. Главное — не позволить себе стать жертвой и не дать им видеть ваш страх. Если нет эмоциональной реакции, то нет и интереса продолжать издеваться над ребенком.