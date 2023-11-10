Сибиряка отправят в колонию за покупку необычного лекарства

В областной прокуратуре сообщили, что сибиряк в сентябре этого года приехал в Кемерово, где в одной из аптек по поддельным рецептам купил препарат с прегабалином в составе. Вещество входит в список сильнодействующих веществ, его свободный оборот в Российской Федерации запрещен.