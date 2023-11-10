Сибиряка отправят в колонию за покупку необычного лекарства

Posted 10 ноября, 09:39
Published 10 ноября, 09:39
Modified Сегодня, 05:00
Updated Сегодня, 05:00
Новокузнецкий районный суд занимается делом 22-летнего кузбассовца, который попался на незаконном хранении и сбыте наркотических веществ. Как уточняет «Сибдепо», парень купил рецептурные лекарства в аптеке, но использовать их собирался не по назначению.
В областной прокуратуре сообщили, что сибиряк в сентябре этого года приехал в Кемерово, где в одной из аптек по поддельным рецептам купил препарат с прегабалином в составе. Вещество входит в список сильнодействующих веществ, его свободный оборот в Российской Федерации запрещен.
Интересно, что рецепт на лекарство с опасным веществом парень купил в интернете. Силовики предполагают, что мужчина собирался сбыть препарат. Полицейские изъяли вещество. Теперь кузбассовцу грозит до 8 лет колонии.