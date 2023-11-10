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Posted Сегодня, 09:37

Published Сегодня, 09:37

Modified Сегодня, 09:39

Updated Сегодня, 09:39

иллюстрация

Шипение и отключение экрана. Омичи неделю будут терпеть помехи в телевизоре

10 ноября 2023, 09:37
Фото: Город55
иллюстрация

В Омской области на протяжении недели возможны помехи в телевизоре

Специалисты будут проводить плановые работы, при которых нужно отключать оборудование.

В РТРС сообщили о возможных временных отключениях трансляции в Омской области. Телесигнал будет пропадать ненадолго в период с 13 по 19 ноября. Это коснется теле и радиоустройств.

В понедельник и вторник, 13 и 14 ноября, с 09:00 до 17:00 могут быть помехи в селе Неверовка (Таврический район). Вероятны сбои в каналах первого мультикомплекса, в том числе: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также в трех радиоканалах «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».

Кроме того, помехи могут наблюдаться по телеканалам второго мультикомплекса «REN-TV», «Спас», «СТС», «Домашний», «НТВ-ПЛЮС», «Пятница», «Национальная телевизионная компания Звезда», «МИР», «ТНТ» и «Муз-ТВ».

В деревне Михайловке (Черлакский район) прерываться сигналы будут во вторник, 14 ноября, с 11:00 до 17:00. В среду, 15 ноября, до 17:00 возможны помехи в Цветнополье и Щербаки.

В Шербакуле прерывание теле и радиосигналов будет продолжаться в течение двух дней 16 и 17 ноября. С 09:00 до 17:00 могут происходить сбои в работе каналов первого и второго мультикомплекса.

Специалисты РТРС будут в эту неделю проводить профилактические и другие плановые работы. В случае чего их могут переносить из-за плохой погоды, предупредили омичей.

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#Общество#Омск#Омская область#Новости#Телевидение#Сбой#Телевещание#Алина Ясинская#Телесигнал
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