Шипение и отключение экрана. Омичи неделю будут терпеть помехи в телевизоре

В понедельник и вторник, 13 и 14 ноября, с 09:00 до 17:00 могут быть помехи в селе Неверовка (Таврический район). Вероятны сбои в каналах первого мультикомплекса, в том числе: «Первый канал», «Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург-5 канал», «Россия К», «Россия 24», «Карусель», «Общественное телевидение России», «ТВ Центр», а также в трех радиоканалах «Вести ФМ», «Маяк» и «Радио России».