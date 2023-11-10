Ребенок не ест мясо: что делать родителям

Posted Сегодня, 16:24
Published Сегодня, 16:24
Modified Сегодня, 16:34
Updated Сегодня, 16:34
Мясо имеет немало полезных свойств. Ребенок быстро им насыщается и долго не чувствует голода. Для растущего организма ребенка белки являются важным строительным материалом для тканей. В мясе содержится 29-47% необходимой ежедневной нормы белка. Мясо также является источником аминокислот, необходимых для роста и развития ребенка. Животные жиры, содержащиеся в мясе, участвуют в строительстве клеточных мембран, что важно для организма ребенка. В мясе содержатся также витамины A, D3 и B12, а также калий, кальций, магний, цинк и медь, необходимые для развития всех систем организма ребенка. Мясо является источником железа, которое помогает расти тканям и укрепляет иммунитет детей.
Мясо можно вводить в рацион ребенка уже с 6-7 месяцев. Педиатры рекомендуют начинать с нежирных сортов — таких, как курица, индейка или телятина. Это должно быть отварное или запеченное мясо без соли и специй, переработанное до состояния пюре или фрикаделек. В возрасте до года достаточно давать ребенку 30-50 грамм мяса в день.
Теперь давайте разберемся, почему дети разного возраста не едят мясо. В возрасте 6-12 месяцев малыши, попробовавшие мясо впервые, могут отказываться от него из-за непривычного вкуса. Иногда ребенку нужно несколько раз попробовать продукт, чтобы привыкнуть к нему. Также детей этого возраста могут не устраивать большие куски или густые блюда. Малыши также могут отказываться от мяса, если они зубки режутся и им больно жевать его.
В возрасте 1-3 лет у детей уже формируются предпочтения по вкусу. Если родители не настаивали на том, чтобы мясо было регулярной частью рациона ребенка, то причиной отвращения к мясу может быть именно это.
В возрасте 3-7 лет детей может отталкивать внешний вид и запах мясных блюд. Они также могут испытывать трудности с пережевыванием плохо измельченного мяса при смене молочных зубов. Дети могут отказываться от мяса, если им заставляли его есть в прошлом — теперь они связывают его с негативными эмоциями.
В возрасте 7-12 лет младшие школьники часто ориентируются на мнение окружающих. Если друг ребенка не ест мясо, то и сам ребенок может отказываться от него. Также в этом возрасте дети узнают, откуда берется мясо, что может вызвать у них страх или разочарование, и они временно перестают его есть.
В подростковом возрасте (12-15 лет) поведение ребенка часто связано с гормональными изменениями. Это может повлиять на их вкусовые привычки, аппетит и эмоциональное состояние. Бывает так, что дома подросток не ест мясо, но в кафе заказывает его. Также в этом возрасте у детей появляются кумиры, и если звезда, которую обожает ребенок, предпочитает вегетарианскую кухню, то и сам ребенок может отказаться от мясных продуктов.
Педиатры советуют давать добрый пример — активно есть котлеты и другие продукты, которые вы предлагаете ребенку. Важно также строить доверительные отношения с ребенком и слушать его мнение. Рекомендуется рассказывать сказки, в которых мясо помогает главному герою стать большим и сильным.
Если не удается приучить ребенка к мясу, не стоит отчаиваться. Просто предлагайте ему другие продукты и обеспечьте разнообразие в питании. Иногда дети меняют свои предпочтения вкуса со временем.
Чтобы насытить организм ребенка мясом без принуждения, можно покупать нежирные виды мяса и готовить из них легкие блюда.
Если ребенок не ест цельное мясо, попробуйте предложить его в виде фарша. Можно использовать его в картофельной запеканке, макаронах по-флотски, голубцах и других блюдах, чтобы вкус мяса «замаскировался» другими продуктами.
Экспериментируйте с подачей мясных блюд. Например, можно подавать котлеты в виде животных или с необычной начинкой, которая заинтересует ребенка.
Возможно, приготовление мясного блюда вместе с ребенком поможет ему преодолеть тревожность перед новыми продуктами. Кроме того, блюдо, приготовленное собственными руками, всегда вызывает больший аппетит.