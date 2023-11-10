Ребенок не ест мясо: что делать родителям

Теперь давайте разберемся, почему дети разного возраста не едят мясо. В возрасте 6-12 месяцев малыши, попробовавшие мясо впервые, могут отказываться от него из-за непривычного вкуса. Иногда ребенку нужно несколько раз попробовать продукт, чтобы привыкнуть к нему. Также детей этого возраста могут не устраивать большие куски или густые блюда. Малыши также могут отказываться от мяса, если они зубки режутся и им больно жевать его.