Posted Сегодня, 15:57
Published Сегодня, 15:57
Modified Сегодня, 16:02
Updated Сегодня, 16:02
При использовании этих специй в блюдах очень важно знать, какую именно приправу вы добавляете, потому что они имеют разный состав и влияют на организм по-разному. Об этом пишет Общественная служба новостей.
Карри — это смесь разных специй, где куркума является основным ингредиентом. Она смешивается с молотым чили, гвоздикой, тмином, пажитником, кориандром, имбирём, кардамоном. Куркума же является самостоятельной специей, которую получают из корней растения куркума. Её отваривают, сушат и перетирают до порошка. Интересно, что куркума не только используется в кулинарии, но и в медицине, а карри применяется только как специя.
Теперь давайте рассмотрим различия между карри и куркумой. Вкус карри яркий и насыщенный, с пряными, острыми и сладковатыми нотками. У куркумы вкус тоже острый, но менее жгучий и более конкретный. Аромат карри мягкий с множеством оттенков, но с преобладанием свежих нот. Куркума имеет очень яркий, пряный аромат, с нотами горечи. Цвет карри — желтый с темными пятнами, а у куркумы он еще более яркий и насыщенный. По составу, карри содержит меньше железа и магния, но больше витамина Е, чем куркума. Использование куркумы распространено не только в кулинарии, но и в медицине и косметологии, в то время как карри используется только как специя.
Несмотря на многочисленные различия, карри и куркума также имеют и некоторые сходства. Они оба представляют собой мелкий порошок и имеют яркий желтый цвет. Обе специи содержат куркумин, который защищает клетки от свободных радикалов. Они также могут стимулировать работу органов пищеварения и повышать аппетит.
Польза и вред этих специй связаны с наличием куркумина, который является натуральным антиоксидантом. Куркума имеет следующие полезные свойства: повышает прочность сосудов, стабилизирует работу сердца, ускоряет кровоток, активизирует выработку пищеварительных соков, борется с запорами и газообразованием, повышает половое влечение, обладает антибактериальными свойствами, предотвращает развитие онкологических процессов и атеросклероза. При этом карри имеет больше противопоказаний из-за разнообразия специй в его составе.
Куркуму и карри не рекомендуется употреблять при язве, диарее, гастрите, панкреатите и желчекаменной болезни. Также их не рекомендуется употреблять во время беременности и кормления ребенка.
Выбирая между карри и куркумой для добавки в блюда, следует ориентироваться на индивидуальные предпочтения. Если вы хотите приготовить многогранные и ароматные блюда, то лучше выбрать карри, так как оно содержит несколько разновидностей пряностей. Если в вашем блюде уже есть другие приправы, то куркума будет лучшим выбором. Она придаст блюду золотистый оттенок и характерную жгучесть.
В некоторых случаях можно заменить карри куркумой, особенно если в рецепте указано только одно из них. Однако заменить куркуму на карри будет сложнее, так как карри содержит больше специй, и его замена может сильно изменить вкус и аромат блюда.