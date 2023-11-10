Теперь давайте рассмотрим различия между карри и куркумой. Вкус карри яркий и насыщенный, с пряными, острыми и сладковатыми нотками. У куркумы вкус тоже острый, но менее жгучий и более конкретный. Аромат карри мягкий с множеством оттенков, но с преобладанием свежих нот. Куркума имеет очень яркий, пряный аромат, с нотами горечи. Цвет карри — желтый с темными пятнами, а у куркумы он еще более яркий и насыщенный. По составу, карри содержит меньше железа и магния, но больше витамина Е, чем куркума. Использование куркумы распространено не только в кулинарии, но и в медицине и косметологии, в то время как карри используется только как специя.