Продукты, вызывающие воспаление: что нужно исключить

«Следует избегать продуктов, которые вызывают брожение у вас лично. К таким продуктам относятся капуста, бобовые, груши, сливы, лук и чеснок. Они содержат углеводы, которые у некоторых людей, попадая в толстый кишечник, вызывают сильное газообразование. Не нужно напоминать о газировке, сладостях и фастфуде — лучше ими воздержаться даже в здоровые времена, » — отмечает эксперт.