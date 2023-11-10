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Published Сегодня, 10:21

Modified Сегодня, 10:24

Updated Сегодня, 10:24

Продукты, вызывающие воспаление: что нужно исключить

10 ноября 2023, 10:21
Время года, когда мы наиболее подвержены простудным заболеваниям, все еще продолжается. Если вы заболели, то первым делом нужно облегчить нагрузку на организм через правильное питание, как говорит нутрициолог Дарья Мравцева.

Сначала следует исключить продукты, которые вызывают воспаление: сахар, молочные продукты и глютен. Эти продукты вредят микробиому, повышают проницаемость кишечника и способствуют развитию воспаления, пишет Pravda.Ru.

«Следует избегать продуктов, которые вызывают брожение у вас лично. К таким продуктам относятся капуста, бобовые, груши, сливы, лук и чеснок. Они содержат углеводы, которые у некоторых людей, попадая в толстый кишечник, вызывают сильное газообразование. Не нужно напоминать о газировке, сладостях и фастфуде — лучше ими воздержаться даже в здоровые времена, » — отмечает эксперт.

Чтобы помочь себе, необходимо придерживаться питьевого режима: пить чистую воду и морсы без добавления сахара из кислых ягод (отлично подойдет клюква или брусника, которые богаты витамином С и работают как жаропонижающее средство).

Также полезно включать нежирные виды белой рыбы, куриного или индюшачьего суфле в питание.

При выборе круп лучше остановиться на мягких и обволакивающих: гречка, разваренная до состояния каши, рисовая каша на воде и пшено.

Овощи и фрукты лучше термически обрабатывать, например, запекать яблоки или готовить овощные рагу, чтобы уменьшить нагрузку на пищеварение.

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