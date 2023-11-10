Продукты, вызывающие воспаление: что нужно исключить

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
Сначала следует исключить продукты, которые вызывают воспаление: сахар, молочные продукты и глютен. Эти продукты вредят микробиому, повышают проницаемость кишечника и способствуют развитию воспаления, пишет Pravda.Ru.
«Следует избегать продуктов, которые вызывают брожение у вас лично. К таким продуктам относятся капуста, бобовые, груши, сливы, лук и чеснок. Они содержат углеводы, которые у некоторых людей, попадая в толстый кишечник, вызывают сильное газообразование. Не нужно напоминать о газировке, сладостях и фастфуде — лучше ими воздержаться даже в здоровые времена, » — отмечает эксперт.
Чтобы помочь себе, необходимо придерживаться питьевого режима: пить чистую воду и морсы без добавления сахара из кислых ягод (отлично подойдет клюква или брусника, которые богаты витамином С и работают как жаропонижающее средство).
Также полезно включать нежирные виды белой рыбы, куриного или индюшачьего суфле в питание.
При выборе круп лучше остановиться на мягких и обволакивающих: гречка, разваренная до состояния каши, рисовая каша на воде и пшено.
Овощи и фрукты лучше термически обрабатывать, например, запекать яблоки или готовить овощные рагу, чтобы уменьшить нагрузку на пищеварение.